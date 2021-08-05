Штраф в 87 тысяч. В Костанайской области начали публиковать имена нарушителей домашнего карантина

Имена нарушителей домашнего карантина начали публиковать на общедоступных источниках по всей стране. Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области размещает этот список на своем сайте, передает alau.kz

С помощью системы Ashyq были выявлены 175 человек с «красным» статусом и 146 с «желтым». Среди них жители Лисаковска, Рудного, Костаная, а также Костанайского и Алтынсаринского районов.

«Они зная, что представляли угрозу для наших людей, однако идут в места, чекинятся, ну наверное у нас такое авось меня не внесли. Я уверяю вас, что все положительные сразу вносятся в ашык», — говорит главный санитарный врач Костанайской области Ермуханбет Даулетбаев.

По официальным данным, за прошедшую неделю на 10 жителей Костанайской области за нарушение домашней изоляции составлены протоколы, предусматривающие административную ответственность в виде штрафа 30 МРП. Оштрафовать других пока не получается, отмечает главный санитарный врач области, потому как они находятся еще на карантине.

«Большинство из ни находятся на домашнем карантине для того чтобы применить мы должны вызвать. Мы уже завели административные дела, есть нюансы, они говорят, что передали смартфон другим, чтобы проверили наш статус. Будем изучать», — объясняет санитарный врач.

Так же еще 55 выявленных из это списка человек — представители других регионов. Департамент санитарно-эпидемиологического контроля направил материалы по ним в места проживания. Что касается нарушителей с «желтым» статусом, а это контактные с заболевшими, то их пока не оштрафовали, им выписаны предупреждения.// Оспан Какимжанов и

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