Штраф в почти 200 тысяч тенге заплатил костанайский предприниматель за нарушение санитарных норм

Костанайские заведения продолжают нарушать санитарные требования. На владельцев 255 предприятий уже составлены административные протокола и направлены в суд, передает alau.kz

В Департаменте контроля качества и безопасности товаров и услуг сообщили, что провели уже свыше 3 тысяч проверок. И как оказалось, после введения послаблений карантина и открытия заведений, многие костанайцы перестали соблюдать санитарные условия. Владельцы ряда торговых точек работают с нарушениями. А кто-то и вовсе открылся, несмотря на запрет. Это игровые клубы и кальянные. Сейчас уже по 7 делам приняты судебные решения. Так, одному из костанайских предпринимателей пришлось оплатить штраф почти 200 тысяч тенге, еще 6 физических лиц получили штраф от 10 до 14 тысяч тенге. Проведение рейдов будет продолжаться.

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