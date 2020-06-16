USD 403.68
EUR 457.53
RUB 5.79
  1. Home
  2. Новости
  3. Штраф в почти 200 тысяч тенге заплатил костанайский предприниматель за…

Штраф в почти 200 тысяч тенге заплатил костанайский предприниматель за нарушение санитарных норм

ru.sputniknews.kz

COVID-2019 в Казахстане

15192 - зарегистрированно

9488 - выздоровевших

81 - летальных случаев

233 - в Костанайской области

Костанайские заведения продолжают нарушать санитарные требования. На владельцев 255 предприятий уже составлены административные протокола и направлены в суд, передает alau.kz

В Департаменте контроля качества и безопасности товаров и услуг сообщили, что провели уже свыше 3 тысяч проверок. И как оказалось, после введения послаблений карантина и открытия заведений, многие костанайцы перестали соблюдать санитарные условия. Владельцы ряда торговых точек работают с нарушениями. А кто-то и вовсе открылся, несмотря на запрет. Это игровые клубы и кальянные. Сейчас уже по 7 делам приняты судебные решения. Так, одному из костанайских предпринимателей пришлось оплатить штраф почти 200 тысяч тенге, еще 6 физических лиц получили штраф от 10 до 14 тысяч тенге. Проведение рейдов будет продолжаться.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

Продолжительность проведения ЕНТ увеличена
Следующая новость

Жесткий карантин могут вернуть в Костанайской области