Штраф в полмиллиона. Предпринимательница оспорила в суде Костаная результаты проверки мониторинговой группы

Хозяйку костанайского ресторана «Ханзада» оштрафовали на 469 637 тенге после прихода мониторинговой группы. Поводом стало проведение юбилея в стенах заведения. Однако, как выяснилось в суде апелляционной инстанции, рейд был проведен с грубыми нарушениями, а значит действительным не считается. Об этом сообщает пресс-служба палаты предпринимателей Костанайской области.

Инцидент произошел 10 июля. Первый суд хозяйка заведения проиграла. Добиться справедливости удалось, когда к делу подключился адвокат и юристы Палаты предпринимателей Костанайской области.

«Первое, на что я обратила внимание – это то, что мою доверительницу привлекли по норме, которая на тот момент уже не действовала. Пункты Санитарных Правил, указанные в протоколе об административном правонарушении, утратили силу. Это грубое нарушение, которое ставит под сомнение всю фабулу дела. Потом мы выявили еще несколько несоответствий, которые отразили в апелляционной жалобе», — рассказала адвокат Марина Попова.

Как выяснилось, формально и рейда-то никакого не было. Проверка не была зарегистрирована на портале InfoKazakhstan, как того требует Алгоритм действий, утвержденный МВК.

«Выгрузка регистрации рейдов показала, что 10 июля рейд по объекту ИП не регистрировался на электронной платформе InfoKazakhstan. В соответствии с п.1 ст. 156

Предпринимательского кодекса РК проверка, проведенная с грубыми нарушениями, признается недействительной, а ее результаты не могут являться доказательством нарушения субъектами контроля и надзора требований нормативных правовых актов», — пояснил начальник отдела правовой защиты Палаты предпринимателей Костанайской области Ренат Давлетпаев.

К такому же выводу пришел и Костанайский областной суд. 26 сентября он отменил постановление Специализированного суда по административным правонарушениям Костаная и производство по делу предпринимательницы прекратил.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.