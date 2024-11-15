Штраф за бокал в Instagram: что грозит бизнесу

Казахстанские рестораны и бары оказались под усиленным контролем надзорных органов. Прокуратура начала мониторинг социальных сетей на предмет возможных нарушений при продвижении алкогольной продукции, сообщает inbusiness.kz.
Закон, о котором забыли
В профессиональном сообществе рестораторов распространились предупреждения: звонки от прокуратуры связаны с реальными проверками. Контроль ведётся за соблюдением законодательства о рекламе, в том числе в соцсетях — Instagram, Facebook, TikTok и других платформах.
При этом сам запрет действует давно. Закон РК «О рекламе» запрещает продвижение алкоголя, а нормы закона «О средствах массовой информации» распространяют эти ограничения и на интернет-ресурсы.
Ключевой момент — трактовка понятия «реклама». По разъяснениям налоговых органов, ею считается любая информация, формирующая интерес к товару. Это означает, что практически любой пост с упоминанием алкоголя может быть признан нарушением.
Что считается нарушением
Под запрет попадает не только прямая реклама. Нарушением может считаться:
- упоминание брендов алкоголя в тексте, фото или видео;
- демонстрация бутылок с читаемыми этикетками;
- указание цен, акций и специальных предложений;
- призывы к употреблению алкоголя;
- публикации с алкоголем даже в фоновом кадре;
- розыгрыши и конкурсы с алкоголем в качестве приза;
- размещение меню с алкогольными позициями в открытом доступе.
Таким образом, даже нейтральные на первый взгляд публикации могут попасть под ограничения.
Проверки без предупреждения
Ответственность за нарушения предусмотрена административным законодательством. Проверки проводятся прокуратурой и носят системный характер — мониторинг ведётся по всем открытым аккаунтам без предварительного уведомления.
Что рекомендуют бизнесу
Представители ресторанной отрасли советуют срочно провести аудит социальных сетей и удалить контент, который может быть расценен как реклама алкоголя.
Речь идёт не только о новых публикациях, но и об архивных материалах. Также рекомендуется пересмотреть контент-стратегию: делать акцент на кухне, интерьере и команде, исключая демонстрацию алкогольной продукции или делая её неузнаваемой.
Эксперты отмечают, что в Казахстане началось более строгое применение уже существующих норм. Закон, который ранее часто игнорировался, теперь активно применяется на практике.
Учителям станет легче? В Казахстане готовят новые правила работы
Лом без документов: в Костанайской области оштрафовали предпринимателя за вывоз металла
