Штраф за бокал в Instagram: что грозит бизнесу

— Сегодня, 16:52
Казахстанские рестораны и бары оказались под усиленным контролем надзорных органов. Прокуратура начала мониторинг социальных сетей на предмет возможных нарушений при продвижении алкогольной продукции, сообщает inbusiness.kz.

Закон, о котором забыли

В профессиональном сообществе рестораторов распространились предупреждения: звонки от прокуратуры связаны с реальными проверками. Контроль ведётся за соблюдением законодательства о рекламе, в том числе в соцсетях — Instagram, Facebook, TikTok и других платформах.

При этом сам запрет действует давно. Закон РК «О рекламе» запрещает продвижение алкоголя, а нормы закона «О средствах массовой информации» распространяют эти ограничения и на интернет-ресурсы.

Ключевой момент — трактовка понятия «реклама». По разъяснениям налоговых органов, ею считается любая информация, формирующая интерес к товару. Это означает, что практически любой пост с упоминанием алкоголя может быть признан нарушением.

Что считается нарушением

Под запрет попадает не только прямая реклама. Нарушением может считаться:

  • упоминание брендов алкоголя в тексте, фото или видео;
  • демонстрация бутылок с читаемыми этикетками;
  • указание цен, акций и специальных предложений;
  • призывы к употреблению алкоголя;
  • публикации с алкоголем даже в фоновом кадре;
  • розыгрыши и конкурсы с алкоголем в качестве приза;
  • размещение меню с алкогольными позициями в открытом доступе.

Таким образом, даже нейтральные на первый взгляд публикации могут попасть под ограничения.

Проверки без предупреждения

Ответственность за нарушения предусмотрена административным законодательством. Проверки проводятся прокуратурой и носят системный характер — мониторинг ведётся по всем открытым аккаунтам без предварительного уведомления.

Что рекомендуют бизнесу

Представители ресторанной отрасли советуют срочно провести аудит социальных сетей и удалить контент, который может быть расценен как реклама алкоголя.

Речь идёт не только о новых публикациях, но и об архивных материалах. Также рекомендуется пересмотреть контент-стратегию: делать акцент на кухне, интерьере и команде, исключая демонстрацию алкогольной продукции или делая её неузнаваемой.

Эксперты отмечают, что в Казахстане началось более строгое применение уже существующих норм. Закон, который ранее часто игнорировался, теперь активно применяется на практике.



