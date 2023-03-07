Штраф за мат: глава МВД рассказал, кого коснется нововведение

Министр внутренних дел Марат Ахметжанов рассказал, кого коснутся изменения в законодательстве об ответственности за нецензурную брань, передает Tengrinews.kz.

Министр внутренних дел отметил, что закон, предусматривающий штраф за нецензурные высказывания, направлен в первую очередь на хулиганов.

«Я вам сразу скажу, что закон и ранее существовал, просто была ужесточена ответственность. Кроме того, необходимо отметить, мы сразу обращаем внимание на мат, но закон был направлен в первую очередь на борьбу с вандализмом. У нас очень много было осквернений ЖК, лифтов, очень много фактов, и мы не могли привлечь к уголовной ответственности», — ответил министр внутренних дел.

По его словам, новшество касается ответственности именно за осквернение и нарушение общественного порядка.

«Реально должно быть нарушение общественного порядка, явное неуважение и цинизм к обществу. То есть должен быть потерпевший, для которого действия нашего хулигана действительно задели честь и достоинство, который нарушил общественный порядок и его действия или слова не согласуются с моральными принципами», — сказал в кулуарах правительства Марат Ахметжанов.

Министр считает, что такое нововведение поспособствует тому, что в обществе будет нулевая терпимость к нецензурной речи.

«По крайней мере, в общественных местах если это будет, то он понесет достойное наказание. Именно в общественном месте, явное неуважение, вот если я сейчас скажу нецензурную вещь, меня можно привлечь. Есть свидетели, есть камеры. С особым цинизмом, с явным неуважением к окружающим. Но в жизни бывают разные ситуации, если молоток упал на ногу (и человек сказал нецензурное слово — прим.), то это уже не является нарушением общественного порядка», — пояснил Ахметжанов

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