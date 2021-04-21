Штраф за отказ от вакцинации. Что говорят в Минздраве

Казахстанцы не перестают проявлять заботу к соотечественникам. На этот раз они предупреждают друг друга о неких штрафах за отказ от вакцинации против COVID-19, сообщает zakon.kz.

Якобы такие меры начнут применять уже в конце этого года. Это фейк, — уточнили в Stopfake.kz.

В Министерстве здравоохранения опровергли подобную информацию.

Принудительной вакцинации у нас нет и не будет. Мы об этом уже не раз говорили. Подобные сообщения — дезинформация, — сообщили в ведомстве.

Штрафы за отказ от прививок или принуждение к получению вакцин противоречат законодательству Казахстана.

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