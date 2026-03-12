С 12 марта 2026 года в Казахстане вступают в силу новые требования для работодателей при работе с Единой системой учета трудовых договоров (ЕСУТД). За несвоевременное внесение данных, ошибки или неполную информацию теперь предусмотрена административная ответственность, передает inbusiness.kz

Что изменилось в законодательстве

Новые нормы закреплены законом №257-VIII, принятым 9 января 2026 года. Документ внес изменения в Кодекс об административных правонарушениях и усилил требования к ведению кадрового учета в цифровой системе.

Теперь работодатели обязаны своевременно вносить в ЕСУТД сведения о заключении, изменении и прекращении трудовых договоров. Нарушение этих требований может повлечь штраф.

За какие нарушения будут наказывать

Административная ответственность наступает в нескольких случаях:

если информация о трудовом договоре не внесена в систему;

если данные внесены с опозданием;

если сведения указаны не полностью;

если информация оказалась недостоверной или содержит ошибки.

Ответственным за корректность и своевременность данных считается работодатель или назначенный сотрудник. При этом даже если ответственный работник официально не назначен, ответственность все равно несет работодатель.

Размеры штрафов

Согласно новым поправкам в статью 98 КоАП, за нарушения при работе с системой ЕСУТД предусмотрены следующие штрафы:

для должностных лиц — 30 МРП (в 2026 году это 129 750 тенге);

для субъектов малого бизнеса и некоммерческих организаций — 60 МРП (259 500 тенге);

для среднего бизнеса — 80 МРП (346 000 тенге);

для крупного бизнеса — 150 МРП (648 750 тенге).

Если аналогичное нарушение будет допущено повторно в течение года, штраф увеличится:

для должностных лиц — 60 МРП;

для малого бизнеса — 80 МРП;

для среднего бизнеса — 100 МРП;

для крупного бизнеса — 200 МРП.

Какие данные должны вноситься в систему

В ЕСУТД работодатели обязаны указывать основные сведения о трудовых отношениях. Среди них:

ИИН работника;

ИИН или БИН работодателя;

должность и трудовая функция;

место работы;

срок трудового договора;

дата начала работы;

номер и дата договора.

Отсутствие любой из этих позиций считается неполным внесением информации.

Сроки внесения информации

Согласно приказу министра труда №353 от 3 сентября 2020 года, данные должны вноситься в систему в определенные сроки:

новый трудовой договор — не позднее 5 рабочих дней после подписания;

изменения или дополнения к договору — в течение 15 календарных дней;

увольнение работника — не позднее 3 рабочих дней.

Если при внесении информации допущена ошибка, работодатель может исправить ее в течение 30 рабочих дней. В противном случае наступает административная ответственность.

Для чего вводятся новые требования

По словам представителей государственных органов, нововведение направлено на повышение прозрачности трудовых отношений и защиту прав работников. Система ЕСУТД позволяет фиксировать факты трудоустройства, изменения условий работы и увольнения сотрудников.

Предполагается, что усиление контроля позволит обеспечить более точный учет трудовых отношений и актуальность данных в государственных базах.

