С 12 марта 2026 года в Казахстане вступают в силу новые требования для работодателей при работе с Единой системой учета трудовых договоров (ЕСУТД). За несвоевременное внесение данных, ошибки или неполную информацию теперь предусмотрена административная ответственность, передает inbusiness.kz
Что изменилось в законодательстве
Новые нормы закреплены законом №257-VIII, принятым 9 января 2026 года. Документ внес изменения в Кодекс об административных правонарушениях и усилил требования к ведению кадрового учета в цифровой системе.
Теперь работодатели обязаны своевременно вносить в ЕСУТД сведения о заключении, изменении и прекращении трудовых договоров. Нарушение этих требований может повлечь штраф.
За какие нарушения будут наказывать
Административная ответственность наступает в нескольких случаях:
- если информация о трудовом договоре не внесена в систему;
- если данные внесены с опозданием;
- если сведения указаны не полностью;
- если информация оказалась недостоверной или содержит ошибки.
Ответственным за корректность и своевременность данных считается работодатель или назначенный сотрудник. При этом даже если ответственный работник официально не назначен, ответственность все равно несет работодатель.
Размеры штрафов
Согласно новым поправкам в статью 98 КоАП, за нарушения при работе с системой ЕСУТД предусмотрены следующие штрафы:
- для должностных лиц — 30 МРП (в 2026 году это 129 750 тенге);
- для субъектов малого бизнеса и некоммерческих организаций — 60 МРП (259 500 тенге);
- для среднего бизнеса — 80 МРП (346 000 тенге);
- для крупного бизнеса — 150 МРП (648 750 тенге).
Если аналогичное нарушение будет допущено повторно в течение года, штраф увеличится:
- для должностных лиц — 60 МРП;
- для малого бизнеса — 80 МРП;
- для среднего бизнеса — 100 МРП;
- для крупного бизнеса — 200 МРП.
Какие данные должны вноситься в систему
В ЕСУТД работодатели обязаны указывать основные сведения о трудовых отношениях. Среди них:
- ИИН работника;
- ИИН или БИН работодателя;
- должность и трудовая функция;
- место работы;
- срок трудового договора;
- дата начала работы;
- номер и дата договора.
Отсутствие любой из этих позиций считается неполным внесением информации.
Сроки внесения информации
Согласно приказу министра труда №353 от 3 сентября 2020 года, данные должны вноситься в систему в определенные сроки:
- новый трудовой договор — не позднее 5 рабочих дней после подписания;
- изменения или дополнения к договору — в течение 15 календарных дней;
- увольнение работника — не позднее 3 рабочих дней.
Если при внесении информации допущена ошибка, работодатель может исправить ее в течение 30 рабочих дней. В противном случае наступает административная ответственность.
Для чего вводятся новые требования
По словам представителей государственных органов, нововведение направлено на повышение прозрачности трудовых отношений и защиту прав работников. Система ЕСУТД позволяет фиксировать факты трудоустройства, изменения условий работы и увольнения сотрудников.
Предполагается, что усиление контроля позволит обеспечить более точный учет трудовых отношений и актуальность данных в государственных базах.
Драка у ночного клуба в Костанае: подсудимого предупредили за видеообращение к Президенту
Жаңалықтар - 10.03.26
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.