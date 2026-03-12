USD 511.26 EUR 597.61 RUB 6.32

Штраф за плохую память официально появился в Казахстане

— Сегодня, 10:20
С 12 марта 2026 года в Казахстане вступают в силу новые требования для работодателей при работе с Единой системой учета трудовых договоров (ЕСУТД). За несвоевременное внесение данных, ошибки или неполную информацию теперь предусмотрена административная ответственность, передает inbusiness.kz

Что изменилось в законодательстве

Новые нормы закреплены законом №257-VIII, принятым 9 января 2026 года. Документ внес изменения в Кодекс об административных правонарушениях и усилил требования к ведению кадрового учета в цифровой системе.

Теперь работодатели обязаны своевременно вносить в ЕСУТД сведения о заключении, изменении и прекращении трудовых договоров. Нарушение этих требований может повлечь штраф.

За какие нарушения будут наказывать

Административная ответственность наступает в нескольких случаях:

  • если информация о трудовом договоре не внесена в систему;
  • если данные внесены с опозданием;
  • если сведения указаны не полностью;
  • если информация оказалась недостоверной или содержит ошибки.

Ответственным за корректность и своевременность данных считается работодатель или назначенный сотрудник. При этом даже если ответственный работник официально не назначен, ответственность все равно несет работодатель.

Размеры штрафов

Согласно новым поправкам в статью 98 КоАП, за нарушения при работе с системой ЕСУТД предусмотрены следующие штрафы:

  • для должностных лиц — 30 МРП (в 2026 году это 129 750 тенге);
  • для субъектов малого бизнеса и некоммерческих организаций — 60 МРП (259 500 тенге);
  • для среднего бизнеса — 80 МРП (346 000 тенге);
  • для крупного бизнеса — 150 МРП (648 750 тенге).

Если аналогичное нарушение будет допущено повторно в течение года, штраф увеличится:

  • для должностных лиц — 60 МРП;
  • для малого бизнеса — 80 МРП;
  • для среднего бизнеса — 100 МРП;
  • для крупного бизнеса — 200 МРП.

Какие данные должны вноситься в систему

В ЕСУТД работодатели обязаны указывать основные сведения о трудовых отношениях. Среди них:

  • ИИН работника;
  • ИИН или БИН работодателя;
  • должность и трудовая функция;
  • место работы;
  • срок трудового договора;
  • дата начала работы;
  • номер и дата договора.

Отсутствие любой из этих позиций считается неполным внесением информации.

Сроки внесения информации

Согласно приказу министра труда №353 от 3 сентября 2020 года, данные должны вноситься в систему в определенные сроки:

  • новый трудовой договор — не позднее 5 рабочих дней после подписания;
  • изменения или дополнения к договору — в течение 15 календарных дней;
  • увольнение работника — не позднее 3 рабочих дней.

Если при внесении информации допущена ошибка, работодатель может исправить ее в течение 30 рабочих дней. В противном случае наступает административная ответственность.

Для чего вводятся новые требования

По словам представителей государственных органов, нововведение направлено на повышение прозрачности трудовых отношений и защиту прав работников. Система ЕСУТД позволяет фиксировать факты трудоустройства, изменения условий работы и увольнения сотрудников.

Предполагается, что усиление контроля позволит обеспечить более точный учет трудовых отношений и актуальность данных в государственных базах.



