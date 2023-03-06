Штраф за посещение порносайтов — в МВД объяснили сообщения

В министерстве внутренних дел Казахстана сообщили, что в сети распространяется новый вид мошенничества — граждане стали получать уведомления от имени правоохранительных органов о блокировании компьютера или гаджета за посещение сайтов с порнографией, передает BaigeNews.kz.

При этом пользователям предлагается оплатить штраф путем пополнения баланса прилагаемого абонентского номера через мобильные приложения либо банковские терминалы. В МВД предупредили, что это одна из мошеннических схем. Как правило такие уведомления прикрепляются к определенным интернет-ресурсам, при обращении на которые оно активируется.

«Правоохранительные органы не имеют отношения к таким уведомлениям. Все их действия строго регламентированы действующим законодательством. Также законодательно урегулирована процедура наложения взысканий, которая не предусматривает оплату штрафов переводом на баланс мобильного телефона либо банковский счет граждан. В случае, если вы поддались на уловки мошенников, рекомендуем обратиться в полицию по месту жительства, а также предоставить имеющиеся на руках доказательства совершения преступления — телефон, скриншоты, чеки и так далее», — отметили в министерстве.

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