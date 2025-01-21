В полиции Алматы 21 января отреагировали на появившуюся в соцсетях информацию о том, что в Казахстане якобы начали штрафовать за включение аварийного сигнала в знак благодарности («рахмет»), сообщает Zakon.kz.

Соответствующее видео появилось в соцсетях. Голос за кадром утверждает, что по закону нельзя включать аварийку, когда благодаришь.

В ДП Алматы заявили, что эта информация не соответствует действительности.

«Водитель был привлечен к административной ответственности за создание аварийной ситуации. В полицию поступило обращение через портал «Е-Отиниш» от гражданки, которая сообщила, что водитель минивэна, перестраиваясь из правого ряда в левый на проспекте Назарбаева, создал аварийную ситуацию. В своем заявлении она попросила принять меры в отношении правонарушителя. В ходе разбирательства водитель был установлен и приглашен в местную полицейскую службу. По результатам рассмотрения был составлен административный протокол по ст. 606 ч. 1 Кодекса РК об административных правонарушениях», – пояснили в полиции.

Что касается аварийного сигнала, то водитель действительно задал инспектору вопрос о правилах его использования.

«Однако ответ сотрудника был вырван из контекста, неправомерно представлен в обнародованном видео как причина привлечения к ответственности, что ввело общественность в заблуждение», – продолжили в полиции.

Пресс-служба Департамента полиции города Алматы призывает пользователей социальных сетей проверять достоверность информации перед ее распространением.

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