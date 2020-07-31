Штраф за спущенную маску заплатит замакима Костаная

Заместитель акима Костаная Рустем Каркенов заплатит штраф за спущенную маску в общественном месте, сообщает корреспондент Tengrinews.kz.

За несоблюдение масочного режима полицейскими в отношении замакима Костаная Рустема Каркенова был составлен протокол об административном нарушении.

Инцидент произошел в апреле этого года. Чиновник на встрече с жителями микрорайона Аэропорт спустил маску во время своей речи. После этого суд обязал замакима выплатить штраф в размере 10 МРП. Однако после завершения режима ЧП Рустем Каркенов, по словам сотрудников органов прокуратуры, обратился в суд с просьбой освободить его от штрафа. Суд это ходатайство удовлетворил. Прокуратура с этим не согласилась.

«Именно на данное постановление суда и было принесено апелляционное ходатайство прокурора. Областной суд согласился с нашей позицией и постановил, что истечение режима ЧП, конечно же, не освобождает правонарушителей от обязанности уплаты штрафа за несоблюдение масочного режима. Всего по области было вынесено 6 таких постановлений», — пояснил Дамир Аишев, старший помощник прокурора Костанайской области.

Рустем Каркенов не отрицает, что есть видео, на котором видно, как он спускает маску. Но замакима говорит, что это он сделал из-за того, что жители его не слышали.

«Я спустил маску, сказал там определенные слова и обратно ее натянул. Маску я в принципе не снимал, она была приспущена. И они посчитали и квалифицировали этот факт как отсутствующая маска. Мое мнение — это предвзятое отношение, тем более по прошествии такого периода времени это происходит. Выводы должны сами напрашиваться, без комментариев», — рассказал замакима Костаная.

Основания думать так, считает чиновник, у него есть. По его словам, прокуратура подняла еще и дисциплинарное дело февраля месяца, они отменяют решение диссовета и тоже хотят наказать.

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