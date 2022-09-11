Штраф за тюнингованные фары: что нужно знать казахстанцам

Устанавливая на автомобиль новые осветительные приборы, важно помнить о некоторых правилах касательно их размещения и даже модельного соответствия, передает nur.kz

В противном случае все это может обернуться не только денежным штрафом, но и угрозой аварии.

Требования к машине или любому другому транспорту по определенным техническим характеристикам выдвигаются по одной важной причине – ради обеспечения безопасности.

Например, в случае обычных фар технические регламенты особенно важны, так как неправильно установленные устройства могут ослепить машины встречного движения и спровоцировать аварию. При этом, кроме предупреждения или штрафа за не включенные днем огни в размере 3 МРП (9 189 тенге на 2022 год) по 602 статье КоАП, можно также получить наказание за их тюнинг.

Какие нарушения допускаются при тюнинге фар

Согласно стандарту «О внесении изменений в конструкцию автомототранспортных средств», можно устанавливать определенные модификации света для автомобиля без их регистрации. Но они должны соответствовать некоторым требованиям: быть расположены не выше уровня фар; устройства должны быть сертифицированными – то есть «самоделки» устанавливать запрещено.

А если тюнинг не отвечает этим требованиям, то необходима проверка на соответствие стандартам и регистрация факта переоборудования. Без этих процедур казахстанцы могут получить штраф в размере 15 МРП (45 945 тенге на 2022 год), согласно 7 пункту статьи 590 Административного кодекса. А при повторном нарушении – 20 МРП или 61 260 тенге. Также особое внимание автолюбителям следует уделить вопросу источника света: например, при замене ламп в фарах на ксеноновые или другие виды. Это также будет являться нарушением и незаконным переоборудованием.

Следует помнить, что источник света должен соответствовать нормам, предусмотренным заводом-изготовителем самой фары. А замена типа лампочек без фар с подходящей технической конструкцией может ослепить встречные машины, создавая аварийные ситуации. Также риски получить наказание сохраняются даже при переделке дневных ходовых огней (ДХО).

Штрафы за тюнинг с ДХО

Дневные ходовые огни очень удобны, так как позволяют передвигаться по городу без необходимости постоянно держать ближний свет включенным. Также их сложно забыть включить, что снижает риск штрафа. Однако при желании установить ДХО важно помнить о некоторых нюансах. Например, модель авто – если установка ходовых огней предусмотрена заводом производителем, то можно просто поменять обычные фары на заводской вариант с ДХО для данной модели без регистрации факта переоборудования. Также допустим, что водитель хочет поставить себе фары с ДХО, но они не были предусмотрены заводом и модель машины уже снята с производства. В этом случае можно поставить оборудование от других машин, но с проверкой на соответствие стандартам и последующей регистрацией.

Следует помнить, что различные элементы тюнинга в виде светодиодных лент запрещено устанавливать как внутри самих фар, так и снаружи (даже на бампере). Поэтому, чтобы избежать наказания и не подвергать других участников движения риску, следует соблюдать требования технических регламентов при тюнинге фар своего автомобиля.

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