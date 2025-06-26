Еще в марте в Казахстане было ужесточено наказание за перевозку пассажиров «вне салона автомобиля». Согласно дополнениям в соответствующую статью административного кодекса, водителю с тех пор грозит штраф 10 МРП, это чуть больше 39 тысяч тенге, если его пассажиры высовываются из окон или люка, либо открывают двери во время движения.

Однако, очевидно с наступлением лета, в интернете стал широко обсуждаться вопрос, последует ли наказание за руку, торчащую из окна автомобиля. За пояснениями, мы обратились в Департамент полиции региона. Как отмечают полицейские, запрет на нахождение пассажира вне салона автомобиля, существовал и ранее, но штраф за такое нарушение не назначался. Но, тем, кто проветривает ладони, держит за окном тлеющую сигарету, или показывает руками сигналы о маневрах, вместо погасших повортников, опасаться, как выясняется, нечего.

«За высунутую руку, или высунутый локоть штраф не предусматривается. Тут сотрудники, непосредственно, в каждой ситуации, оценивает сам по своему внутреннему убеждению, и нарушением будет считаться только тогда, когда это создает угрозу для водителя, для других участников дорожного движения», — объяснил начальник отдела адмпрактики ДП Костанайской области Кайрат Кеншибаев.

Оштрафован водитель будет только, когда его пассажир вылезет из окна, или из люка по грудь или по пояс. Хотя и сильно выдающиеся за пределы автомобиля другие части тела, наверняка тоже могут послужить поводом для наказания. Уровень созданной этим угрозы, оценит полицейский-инспектор, хотя, отмечают сотрудники Департамента, его решение всегда может быть обжаловано.

Каждый административный протокол граждане могут обжаловать. Написать в Департамент полиции либо обратиться в суд.

Кстати, в полиции предполагают, что совершение подобных нарушений может произойти в ближайшие дни, в связи с тем, что выпускники различных учебных заведений, будут отмечать окончание своей учебы. Полицейские призывают молодых людей, при перемещении на автомобилях, не показывать радость от получения диплома, таким опасным способом.

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