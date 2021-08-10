Штрафные санкции изменились в проекте «Ashyq»

Теперь предприятия, на которых произвели менее 20 «чекинов» за 2 недели, будут исключены из проекта на неделю. Об этом сообщает пресс-служба Палаты предпринимателей Костанайской области.

При повторном нарушении условий «Ashyq» аутсайдеров ждет деактивация на 2 недели, при третьем – на месяц.

«Изменения прописаны в Постановлении № 33 Главного санитарного врача РК. Ранее предприятия с нулевым количеством фиксаций исключались сразу на 2 недели, при повторном нарушении – на 2 месяца. Многие предприниматели говорили о том, что есть объективные причины низкой активности в «Ashyq», которые программа не учитывает. В связи с этим был разработан новый подход к исключению из проекта», — сообщил директор Палаты предпринимателей Костанайской области Мурат Абенов.

Изменились и критерии присвоения статуса «Лидеры «Ashyq». В новом постановлении увеличили градацию по отраслям. К примеру, объектам общественного питания, караоке, фитнес-центрам и т. д. в областных центрах и городах областного значения необходимо набрать свыше 1000 фиксаций за 2 недели, в райцентрах и других населенных пунктах – 500.

Парикмахерским – 300 и 200 «чекинов» соответственно. ТРЦ же, чтобы получить статус лидера, необходимо сделать за тот же период не менее 25 000 фиксаций.

НПП РК «Атамекен» ведет дальнейшую работу по пересмотру критериев, чтобы небольшие заведения могли в этом плане конкурировать наравне с крупными.

Всего в Костанайской области на сегодняшний день в проект «Ashyq» вошли уже 3643 предприятия.

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