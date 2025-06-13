С началом купального сезона в Костанайской области сотрудники полиции, спасатели и волонтеры проводят регулярные рейды. Сотрудники ведомств проводят для отдыхающих инструктаж, напоминают о правилах поведения на водоемах, а так же выявляют нарушения.

Штрафов не избежать родителям, чьих детей обнаружат у воды без сопровождения взрослых, а так же тем, кто отдых на пляже совмещает с распитием спиртного.

В черте города существует только 3 официальных места для купания — это городской пляж, и пляжи на базах отдыха «Мохито» и «Мишутка», остальные — стихийные, и таких по области 227. В Костанае это гагаринская плотина, садовые общества «Текстильщик», «Садовод», дачные массивы по Наримановской улице и жилой массив поселка Амангельды.

((СИНХРОН ХР 00:00:22

СИНХРОНИРУЕМЫЙ: 0133

ТИТР: ГАЛЫМЖАН МУСТАФИН ОФИЦЕР УПРАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ ДЧС КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ

KOMMEHTAРИЙ: (IN 0:00:21 OUT 0:00:43)

С начала купального сезона, это с 1 июня, нашими сотрудниками привлечено 14 человек согласно правил безопасности на водоемах, привлечены по статье 412. 9 физических лиц составлены на родителей детей, которые находились вблизи водоемов или купались на водоеме в стихийных местах без сопровождения взрослых. ))

((ЗА КАДРОМ))

Нарушения правил безопасности поведения на водоемах влечет за собой административную ответственность. На пляжах запрещено распивать спиртное, оставлять детей без присмотра, ведь это может привести к их гибели. Также запрещено мусорить.

((СИНХРОН ХР 00:00:14

СИНХРОНИРУЕМЫЙ: 0133

ТИТР: ГАЛЫМЖАН МУСТАФИН ОФИЦЕР УПРАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ ДЕПАРТАМЕНТА ПЧС КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ

KOMMEHTAРИЙ: (IN 0:00:44 OUT 0:00:58)

Основные причины гибели, если брать статистику прошлых лет — это нахождение детей без сопровождения взрослых, купание в состоянии алкогольного опьянения и недооценка собственных сил при купании. ))

((ЗА КАДРОМ))

Патрулирование проводится как на суше, так и на воде, через громкоговорители отдыхающим напоминают о правилах безопасности. Нарушителей в ходе рейда долго искать не пришлось. Внимание полиции привлёк ещё один отдыхающий. Мужчина с трудом стоял на ногах, а рядом были спиртные напитки. В итоге его доставили в медицинский вытрезвитель.

((СИНХРОН ХР 00:00:24

СИНХРОНИРУЕМЫЙ: 0134

ТИТР: МАРАТ САХРАТОВ ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ МЕСТНОЙ ПОЛИЦЕЙСКОЙ СЛУЖБЫ

KOMMEHTAРИЙ: (IN 0:01:01 OUT 0:01:25)

За данное нарушение, за распитие спиртных напитков в общественном месте предусмотрена ответственность согласно статье 440 кодекса об административных правонарушениях — влечет штраф, за повторное нарушение влечет штраф либо административный арест. За выброс мусора также предусмотрен штраф в размере 10 МРП. Если человек допускает повторно, соответственно штраф увеличится до 20 МРП. ))

((ЗА КАДРОМ))

С начала купального сезона сотрудниками полиции на пляжах было выявлено около 50 фактов распития алкоголя. А спасатели тем временем напоминают, что вода — это всё таки стихия. Поэтому соблюдение правил безопасности — это залог хорошего отдыха без печальных последствий. // О.Сытник, Е.Цой — РТН

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