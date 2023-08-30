Штрафовать будут жителей за грязную придомовую территорию в Костанайской области

Навести порядок на территории, прилегающей ко двору дома, просят жителей города Тобыл.

Сотрудники аппарата акима проводят подворовые обходы, объясняя людям, что выкосить траву или убрать строительный мусор они обязаны по закону.

«Реагируют по-разному. Кто-то воспринимает это, как должное. Если это прилегающая территория, то надо это в соответствие приводить. А кто-то наооборот реагирует негативно, то есть, у вас на это выделены деньги, проводите работу сами. Мы в этом не виноваты», -сообщила главный специалист акимата города Тобыл Аяулым Кенжебек.

Тех, кто наводить порядок не хочет даже после предупреждения, штрафуют. Только сотрудниками акимата в этом году составлено уже 11 протоколов. Работает в этом направлении и полиция. За нарушение правил благоустройства они также привлекают нарушителей к ответственности.

«Согласно статье 505 нарушение правил благоустройства. У нас есть полномочия акима значит у нас для этого приобретен планшет, если люди не реагируют после нашего первого визита, приходится принимать административные меры. На первый раз согласно пункту 1 505 статьи — это предупреждение, пункта 2 — это уже нарушение правил благоустройства штраф на физическое лицо 20 МРП, это кто злостный, мы вынуждены это делать», — говорит аким города Тобыл Захар Комаров.

Но есть в Тобыле люди, которых не нужно уговоривать привести в порядок территорию возле собственного дома. Пример тому Галина Земан. Вот уже 25 лет она разбивает клумбы по улице Школьной. Сил и времени, говорит женщина, это отнимает не мало. Но результат того стоит.

«Землю любить надо. Мы ищем просто где-то красоту, едем в санатории, ищем курорты, где-то какие-то земли. Думаем все там красиво. А у нас все под боком. Только просто благоустройство и всего лишь», -говорит жительница города Тобыл Галина Земан.

Только на этузиазм людей в Тобыле не рассчитывают. Ежегодно выделяются деньги на озеленение. Но общими усилиями, вместе с жителями города, сделать его чистым и красивым, удастся гораздо быстрее.

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