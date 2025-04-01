Аким Костаная Марат Жундубаев обратился к присутствующим на совещании с требованием взять ситуацию с «грязными» большегрузами на контроль.

«22 у нас сегодня строительные площадки. У нас нет моек для колес автомобилей. По стройкам должно быть жёсткое требование. В первую очередь, неделю даём, полиции задание. В течение недели с отделом строительства, архитектуры. Сейчас предупреждаем. После недели начинайте штрафовать. Не надо предупреждать. Штрафовать строительные компании, кто это не установит. Мойка это очень просто делается. Или это щебёночное покрытие или бетонное и стоит моечный аппарат на выходе машины. Мы это сейчас видим всё. Вывозят грязь из строительных площадок. Где большегрузы заходят, кроме строительных площадок? Это наши мельницы. Они весной будут завозить, выезжать будут. Точно также, если грязь будет выноситься на проезжую часть, они будут подвергаться штрафу», — отметил глава города.

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