Штрафовать родителей за проступки детей хотят в Казахстане

Депутат Мажилиса Ринат Заитов предложил объявлять выговоры на работе родителям, чьи дети совершат общественный проступок.

Такая идея была предложена во время заседания в мажилисе по вопросам создания культуры нетерпимости к насилию в отношении женщин и детей. Он подчеркнул, что нельзя списывать со счетов родителей ответственность за поведение детей. Так как воспитание — это прямая ответственность отцов и матерей, передает press.kz

«Семья — это маленькое государство, поэтому ответственность должна быть на всех. Например, если в одной семье ребенок что-то сделал, вся семья должна понести ответственность. Может, какие-то выплаты или выговор будут объявлять на работе родителям? Если какой-то ученик что-то сделает, какое-то правонарушение, вся семья должна быть в ответе», — сказал мажилисмен.

Также он предложил выработать механизмы, которые позволят изолировать опасных детей в спецшколы.

«Опасные дети, словно ложка дегтя, которая портит всю бочку меда. Нужны дежурные участковые инспекторы, поскольку завуч по воспитательной работе не может за всем уследить. А что приводит к насилию? Мы видим, что с 15 лет дети, используют разные психоактивные вещества, либо начинают раннюю половую жизнь, поэтому здесь надо тоже рассматривать вот эти вопросы», — заявил депутат.

Также он предложил ввести запрет на обсуждение по телевидению различных семейных конфликтов.

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