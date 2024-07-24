Штрафовать руководителей ПКСК и ОСИ призвал аким Костаная

Выходить из своего подъезда для Марии Григорьевны Головко целое испытание. Пенсионерке сейчас 90 лет, несмотря на возраст, женщина ведет активный образ жизни, каждый день выходит на прогулки, однако сделать это непросто. Все дело в том, что ступеньки, ведущие из подъезда на улицу, в ужасном состоянии и картина не меняется уже 3 года.

Спускаться по ним небезопасно. Люди уже неоднократно обращались в ПКСК, но все безрезультатно.

«Бесполезно говорить, председатель вообще отключает телефон, а там девчата, которые работают, так с нами разговаривают. Говорим бабушка упала, а я действительно упала. И говорят, а пусть с сопровождающим ходит. Пусть ее провожают. Так, а где же я возьму? Я же одна живу. Вот еще одна хозяйка, мы тут с 1968 года», — говорит жительница дома №8 по проспекту Абая Мария Головко.

«Мы пенсионеры платим, у нас деньги сдирают. Сказали приедут сделают, и где? Они ничего не делают. Мы ходим, в тот раз я чуть не упала, носом чуть не съехала. А если я упаду, кто меня будет поднимать? У меня тоже никого нет», — возмущается жительница дома №8 по проспекту Абая Сауле Саутова.

Жители дома говорят, что найти компромисс с обслуживающей организацией им не удается. Жалобы и постоянные обращения не помогают. Тем временем на аппаратном совещании аким Костаная отметил, что горожане стали чаще жаловаться в Айкомек на ПКСК и ОСИ. Люди не довольны тем, как обслуживают их дома. Основные причины жалоб: благоустройство дворов, освещение и покос травы.

«ПКСК бездействует , поэтому нужно будет принимать меры, это юридические организации, которые получают денежные средства от жителей. Соответственно будем наказывать. Потом пусть они объясняют жителям на что они тратят деньги. На штрафы или на покос травы», — высказался аким Костаная Марат Жундубаев.

Аким города поручил за бездействие штрафовать председателей ПКСК и ОСИ. Законом о жилищных отношениях предусматривается штраф в виде 20 МРП, за повторное нарушение сумма будет увеличиваться.

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