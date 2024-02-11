Штрафовать владельцев авто с иностранной регистрацией начали в Костанайской области

При этом под действие новшеств попадают не только казахстанцы, но и лица, имеющие вид на жительство в нашей стране, которые теперь не имеют права передвигаться на своих авто по республике. Их машины, как отмечают полицейские, должны быть только на казахстанском учете и никак иначе.

Дмитрий Бабенко гражданин РФ, но имеет вид на жительство в Казахстане. Он уже несколько лет работает в Костанайской области. Буквально несколько дней назад его автомобиль, говорит мужчина, полицейские отправили на штрафстоянку. Причина — новшества в Правилах и требованиях въезда/ввоза на территорию страны иностранных автотранспортных средств, которые недавно вступили в силу. Теперь, чтобы пользоваться своим авто, Дмитрий должен поставить его на казахстанский учет.

«Проблема в том, что мне нужно снять с учета автомобиль, нужно вернуться в РФ, снять приехать сюда его поставить, заплатить регистрационные сборы и утильсборы. В моем случае это составляет 2 млн 246 тыс. — это 5 тыс. долларов я должен заплатить за право распоряжаться моим имуществом здесь», — говорит Дмитрий Бабенко.

В управлении административной полиции Костанайской области подчеркивают, действуют они в законных рамках. Эксплуатация на территории Казахстана автомобилей, зарегистрированных в другом государстве, теперь возможна только лишь для транзита. И передвигаться по нашей стране в таком режиме могут только иностранцы или лица без гражданства, не имеющие вида на жительство в РК. Гражданам Казахстана, равно как и иностранцам, постоянно проживающим в РК, управлять машинами можно только с казахстанской регистрацией.

«Они не могут получить желтые номера. Запрещено уже, они машину ставят в общем порядке, оплачивают все первичные регистрации все и полностью так далее и эта да будет большая сумма денег чтобы поставить ее. Желтые номера — это было раньше до принятия этого постановления, то есть сейчас желтые номера не выдаются таким гражданам», — говорит старший инспектор управления административной полиции Костанайской области Кайрат Кеншинбаев.

Но вот Сергей Гаан — гражданин Казахстана. У него бизнес по международным грузоперевозкам. Две его машины — с российскими номерами уже не в строю.

«Чем это все грозит? Лишением работы, потеряем свою работу будем не знаю, как платить эти кредиты. От машины избавляться тоже, это надо эвакуатор нужно нанимать отсюда с Казахстана перегонять, это тоже затраты денег», — говорит Сергей Гаан.

Эвакуатор нужен людям потому, что самостоятельно сев за руль авто с иностранным учетом — они нарушат правила и получат штрафы. Дмитрий Бабенко тоже не может вывести машину за пределы Казахстана пока не откажется от вида на жительство. У казахстанки Любовь Модиной ситуация тоже не легче. Она замужем за россиянином, на него машина там и зарегистрирована. А она пользуется этой машиной на основании совместного имущества.

«Они решали одну проблему, появилась другая. про таких как мы в принципе забыли. Я не могу получить страховку, потому что я пользуюсь автомобилем, который стоит на российском учете, а я сама гражданка Казахстана. Мне нельзя получить эту страховку, хотя по сути какое это имеет отношение к гражданству. Я страхую на основании своих водительских прав, которое мне дало государство, где не написано, что я не имею право пользоваться автомобилем другого государства», — говорит Любовь Модина.

Все эти новшества касаются и каршеринговых компаний, машины которых предоставляют услуги по Казахстану на российских госномерах и сдаются в аренду нашим гражданам, а также совместным предприятиям, у которых грузовые авто с иностранным учётом, а управляют ими казахстанские сотрудники.

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