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Штрафовать за непривитых работников могут. Как, объяснили в Минздраве РК

www.vedomosti.ru

Руководитель управления комитета санэпидконтроля Марал Рахимжанова прояснила, почему штрафовать непривитых работников является законным, передает ИА «NewTimes.kz».

Генпрокуратура говорит о том, что постановление главного госсанврача не является нормативным правовым актом. Об этом надзорный орган сообщил НПП «Атамекен», которые позже заявили о незаконности подобных штрафов.

По словам Рахимжановой, в статье кодекса о здоровье РК «Условия введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина, в случае угрозы возникновения эпидемий, инфекционных заболеваний» говорится о том, что постановление главного госсанврача РК подлежит опубликованию и обязательно к исполнению всеми казахстанцами.

«Для того чтобы привлекать (штрафовать — прим.), необходимо министерству здравоохранения войти в существующий приказ и там внести дополнения о том, что вопрос вакцинации также может быть предметом, за который необходимо возлагать административную ответственность, плюс еще в алгоритмы работы мониторинговый группы также будут внесены соответствующие права на внесение полномочий по контролю карантинных мер», ― заявила глава управления санэпидконтроля.

Ранее палата предпринимателей сообщила, что штрафовать за не привитых работников незаконно.

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