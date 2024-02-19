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Штрафовать за посиделки с коллегами на работе будут казахстанцев

Фотография для новости

pixabay.com

Штрафом или адмарестом может обернуться для казахстанцев желание отметить на рабочем месте с коллегами день рождения или повышение по службе, в случае, если на столе будет алкоголь. Об этом сообщили в МВД Казахстана, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Как известно, распитие алкоголя или появление в общественных местах в состоянии опьянения являются в Казахстане административным правонарушением. Также к общественным местам относятся и организации, предприятия, где работают казахстанцы.

Как следует из ответа МВД на официальный запрос редакции Tengrinews.kz, к общественным местам, в числе прочего, относятся: организации образования и здравоохранения, музеи с библиотеками, помещения госорганов и организаций, не использующих пропускной режим, а также помещения, являющиеся рабочими местами, на объектах с пропускным режимом, используемых коллективами трудящихся для работы в случаях совершения хулиганства.

Тем временем, согласно статье 440 Кодекса об адмправонарушениях, «распитие алкогольных напитков на улицах и в других общественных местах, кроме организаций торговли и общественного питания, где продажа алкогольных напитков на разлив разрешена местным исполнительным органом, или появление в общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, влечет штраф в размере пяти месячных расчетных показателей» или 18 460 тенге (в 2024 году — прим.).

Как сообщает издание, если эти действия будут совершены повторно в течение года после наложения административного взыскания, то это уже влечет за собой штраф в размере 10 месячных расчетных показателей или 36 920 тенге (в 2024 году -Прим.) либо адмарест на срок до пяти суток.

«Вместе с тем для возбуждения административного производства по данной статье не требуется заявления физического либо юридического лица», — уточнили в МВД.

Это означает, что полицейские могут составить протокол по одному факту распития алкогольных напитков в общественном месте и появления там в состоянии опьянения.

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