Штрафовать за слишком дорогой сахар начали в Казахстане

На севере страны угрожают штрафами тем, кто спекулирует на сахаре.

Чиновники обещают найти и наказать всех, кто превышает разрешенную торговую надбавку. Проверки поставили на поток в связи с наступлением ягодного сезона, передает КТК.

Наталья Якова, жительница г. Петропавловска: – С сахаром, конечно, огромные проблемы. Обращалась неоднократно в акимат: и письменно, и звонила. Но вот выяснила, что в «Рахмете», так как он находится за акиматом, магазин, и вот я специально сюда хожу за сахаром. А в остальных супермаркетах вообще сахара нет, люди и в 6 утра занимают.

Цена сахара в свободной продаже в регионе доходит до 900 тенге. На такие ценники жалуются горожане, недовольны ими и в акимате. Чиновники уверяют, что мониторинговые группы проверяют прилавки каждый день. Уже наказали двух оптовиков, которые продавали товар выше установленной торговой надбавки. Сегодня она составляет 15% от стоимости. Нарушители смогли избежать крупного штрафа, потому что сразу снизили цены. На днях началась проверка еще по одной фирме. Снизить цену на песок в регионе надеются и за счет прямых поставок от социально-предпринимательской корпорации. Уже закупили 15 вагонов, по 450 тенге за кило. В прошлом году североказахстанцам на целый год хватило и 12 вагонов.

Данияр Исаев, зам. руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития акимата СКО: – Предельной цены на сахар нет, не установлена. Потому что цена предельная формируется из цен прошлогодней статистической цены, но, поскольку она уже значительно выше у нас, закупочная цена, поэтому нецелесообразно устанавливать.

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