Штрафы стали одной из самых горячих тем для обсуждения. Даже появился эмоционально окрашенный и вызывающий неологизм «Штрафстан», саркастически отражающий ситуацию со штрафами и выражающий недовольство тех, кто считает, что они применяются несправедливо или исключительно для пополнения бюджета. Своим мнением в своём Телеграм-канале поделился депутат мажилиса парламента РК Асхат Аймагамбетов.

В то же время другие считают штрафы необходимым инструментом дисциплины и порядка, подчеркивая их роль в улучшении безопасности и соблюдении законов, категорически отвергая данный термин. К сожалению, у многих складывается впечатление, что система административных наказаний утрачивает свою основную цель — профилактику и исправление нарушений — и воспринимается как банальный способ увеличения доходов бюджета. Госорганам необходимо понимать, что новый «нарратив штрафоцентричности» опасен, так как он подрывает доверие к самому институту административной ответственности. Поэтому требуется принятие мер.

1. Цель штрафов: профилактика, а не наказание ради наказания Штрафы — это нормальный инструмент, который используется во всём мире для предотвращения нарушений и восстановления справедливости. Все понимают их важность для порядка, законности и профилактики, однако их применение должно быть разумным, соразмерным и направленным на решение проблемы, а не на пополнение бюджета. Примеры из практики, вызывающие серьёзные вопросы:

Штрафы для школ: Школы, работающие в три смены, или учреждения, имеющие недостаток оборудования или отсутствие ремонта, подвергаются штрафам. Однако директор школы не может быть ответственным за системные проблемы, такие как нехватка финансирования или то, что акимат разрешил строительство человейников без обеспечения школами. При этом штрафы составляют 600–900 тыс. тенге на директора.

Платные парковки: Стоимость парковки составляет 100 тенге, а штраф за её неоплату — в 200 раз больше.

Штраф за прогрев автомобиля: Около 20 лет назад было введено административное наказание за прогрев автомобиля в жилых зонах более 5 минут. Можно сколько угодно говорить про пример Германии и экологический аспект, что этот штраф долгое время оставался «мертвой нормой», но нужно учесть климатические и иные аспекты и дифференцировать подходы.

2. Проблемы несоразмерности и «штрафоцентричности» Когда штрафы становятся главным источником доходов бюджета, их цель смещается с обеспечения порядка и законности на извлечение финансовой выгоды. Основные проблемы:

Разнарядки по штрафам: В регионах люди всё чаще жалуются на «кампании» по массовым штрафам, что создаёт ощущение, будто наказания стали финансовым инструментом для пополнения бюджета, а не мерой профилактики.

3. Для того чтобы система штрафов была справедливой и эффективной, требуется её ревизия.

Предложения: 1. Соразмерность и справедливость: Штрафы должны быть разумными и учитывать тяжесть нарушения:

Проблемы школ и других субъектов должны решаться на уровне ответственных за финансирование органов, а не через штрафы для директоров и иных лиц, которые фактически не могут повлиять на ситуацию.

Мелкие правонарушения, как в случае с парковками, требуют умеренных штрафов и дифференцированного подхода.

2.В ряде случаев штрафы стоит сочетать с обучающими мерами:

Нарушители могут проходить курсы.

Нарушители могут участвовать в восстановительных проектах и общественных работах.

3. Целевое направление штрафов: Часть штрафов должна направляться целевым образом на решение конкретных социальных проблем. Эти деньги должны быть окрашены, чтобы использоваться только на действительно важные цели, такие как лечение рака или строительство школ. Люди должны видеть, что штрафы идут на благо общества, а не растворяются в бюджете.

4. Отказ от разнарядок и кампаний: Административные штрафы не должны становиться средством пополнения бюджета. Штрафы — это неприятно, но неизбежная мера, поскольку важно предотвращать правонарушения и привлекать виновных к ответственности. Неологизм «штрафстан» и заданный нарратив создают угрозу для института административных наказаний. Ключевое — сохранить баланс, чтобы меры всегда оставались соразмерными и справедливыми.

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