Сотрудники полиции могут задержать транспортное средство и поместить его на специальную стоянку только в случаях, прямо предусмотренных законодательством. Эти меры регламентируются статьёй 797 Кодекса РК об административных правонарушениях и применяются до устранения причин нарушения, передает kolesa.kz

Основаниями для эвакуации автомобиля могут стать управление без страховки, отсутствие или подделка государственных номерных знаков, неправильная парковка, создающая препятствия движению, в том числе на местах для инвалидов, а также вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

За какие нарушения автомобиль могут задержать

Помещение машины на штрафстоянку допускается и при управлении без документов или без права вождения, отказе от медицинского освидетельствования, а также при неостановке на посту транспортного контроля водителем, лишённым прав.

Кроме того, задержание транспортного средства предусмотрено за ряд иных правонарушений: незаконную предпринимательскую деятельность, нарушение режима чрезвычайного положения, правил перевозки пассажиров и грузов, пожарной безопасности на транспорте и других требований законодательства.

Что означает «до устранения причин задержания»

В МВД поясняют, что речь идёт о пресечении правонарушения, установлении личности водителя, оформлении административных материалов и предотвращении угрозы жизни и здоровью людей.

К примеру, если автомобиль перекрывает проезжую часть и владельца нет на месте, его могут эвакуировать до составления протокола. Аналогично и при отсутствии страховки — после оформления договора и разрешения полицейских автомобиль подлежит возврату владельцу.

Когда машину забирать на штрафстоянку нельзя

Закон чётко определяет ситуации, при которых эвакуация недопустима. Автомобиль не могут отправить на штрафстоянку за долги по штрафам, тонировку стёкол, громкий выхлоп или неоплаченную парковку. Исключение сделано лишь для транспортных средств иностранных перевозчиков — их могут задержать до уплаты штрафа.

ДТП с пострадавшими: особый порядок

Если в дорожно-транспортном происшествии есть пострадавшие или погибшие, действуют нормы Уголовно-процессуального кодекса. В этом случае автомобили помещаются на штрафстоянку, а решение об их дальнейшем статусе принимает следователь.

Платные или бесплатные штрафстоянки

В большинстве регионов Казахстана штрафстоянки являются коммунальной собственностью и финансируются из местных бюджетов, поэтому плата за хранение автомобилей не взимается. Однако в крупных городах, включая Алматы и Астану, возможен переход на платный формат — после утверждения тарифов маслихатами.

За что с водителя могут требовать деньги

Взимание платы возможно только за услуги эвакуатора и не во всех городах. Требовать оплату за хранение автомобиля без заключённого договора запрещено. В случае незаконных требований водитель вправе обратиться в прокуратуру, полицию или суд для защиты своих прав.

