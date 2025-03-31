Теперь стоимость автостраховки в Казахстане будет зависеть не только от факта участия в ДТП, но и от определённых нарушений ПДД. О необходимости такого нововведения заявили ещё в октябре 2024 года. Данный механизм позволит учитывать уровень ответственности водителя при расчёте стоимости полиса: чем больше нарушений, тем выше цена страховки. Ожидается, что это станет дополнительным стимулом для соблюдения правил дорожного движения.

Ранее страховой класс снижался только при наличии аварий по вине водителя. Новые правила вводят три дополнительных низких класса — А, М1 и М2, с повышающими коэффициентами до 3,5.

Основное нововведение касается нарушений ПДД. Если водитель трижды или более раз в течение срока действия страховки превысит скорость на 40 км/ч и более, выедет на встречную полосу или создаст аварийную ситуацию, то в случае ДТП его страховой класс понизится значительно сильнее, чем у тех, кто не допускал подобных нарушений. Это напрямую повлияет на стоимость полиса при его продлении.

Изменения коснутся как аварийных, так и аккуратных водителей. Для тех, кто пять лет не попадал в ДТП, стоимость страховки снизится, а для частых нарушителей и виновников аварий — увеличится.