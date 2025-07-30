С середины сентября за просрочку открытия счетов, задержку отчётности или отказ передавать документы председателям КСК, управляющим и застройщикам придётся платить серьёзные штрафы, сообщает krisha.kz

Причём штрафы запретят платить из денег дома, которые копят жильцы, что сейчас очень распространено. Это должны делать руководители ОСИ, КСК и управляющие из своего кармана.

Зачем приняли поправки

После реформы ЖКХ в 2020 году жильцы часто сталкивались с тем, что КСК, управляющие компании не отдавали документы на дом, не открывали счета для взносов.

Людям приходилось судиться с нарушителями годами, чтобы получить документы и управлять домами самостоятельно.

Теперь проблема решена. В статью 320 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) внесли изменения.

Рассказываем, что изменится.

От предупреждений к реальным штрафам

Раньше за некоторые нарушения, такие как:

— задержка открытия текущего или сберегательного счета дома,

— несвоевременное предоставление финансовых отчётов о доходах и расходах, —

председателям КСК, ОСИ, управляющим на первый раз грозило лишь предупреждение или символический штраф при повторном нарушении (10–20 МРП).

Теперь будет намного строже:

— 50 МРП (197 тыс. тг) — за просрочку открытия счетов и непредоставление отчётов;

— 100 МРП (393 тыс. тг) — за повторное нарушение в течение года.

1 МРП в 2025 году равен 3932 тг.

Что важно знать:

Председатели ОСИ, КСК, управляющие обязаны открывать счета в течение 15 рабочих дней со дня госрегистрации/образования формы управления.

со дня госрегистрации/образования формы управления. Управляющие обязаны отчитываться по всем доходам, расходам. Есть два вида финансовых отчётов, за отсутствие которых оштрафуют:

— ежемесячный,

— годовой.

Ранее ежемесячный отчёт должны были предоставлять до 10-го числа следующего месяца, а с новыми поправками, которые вступят в силу также в сентябре, можно будет до 20-го числа.

Годовой: ранее — по договорённости с жильцами; будет — до 1 апреля следующего года за отчётным.

Ещё есть отчёт по письменному требованию жильцов: ранее его нужо было предоставлять в течение 15 календарных дней; с сентября — в течение одного месяца. Но за его отстутствие не штрафуют.

Новые штрафы для застройщиков и управляющих

Поскольку на практике есть много и других нарушений по отношению к жильцам, в статью 320 КоАП добавили и новые части.

Речь о случаях, когда застройщики, заказчики строительства или управляющие компании затягивают или отказываются передавать документы на дом, даже если собственники уже выбрали, кто будет управлять ЖК.

Чтобы исключить такие моменты, ввели следующие штрафы:

Если заказчик (застройщик), осуществляющий строительство или реконструкцию дома, не передал документы жильцам или жилищной инспекции:

— штраф для физлиц — 100 МРП (393 тыс. тг);

— малый бизнес — 120 МРП (472 тыс. тг);

— средний бизнес — 150 МРП (590 тыс. тг);

— крупный бизнес — 200 МРП (786 тыс. тг).

За повторное нарушение в течение года штрафы удваиваются до 200, 240, 300 и 400 МРП. Причём в последнем случае это почти 1.6 млн тг.

Раньше застройщик должен был передать документы в течение 30 календарных дней после регистрации формы управления. Теперь за точку отсчёта будут брать не юридическую регистрацию, а само решение жильцов о том, как они будут управлять домом.

Это важно, потому что застройщик не сможет тянуть время, ссылаясь на задержку регистрации ОСИ, и обязан будет передать все документы в течение 30 дней с момента, как жильцы приняли решение.

Если управляющая компания или председатель ОСИ не передали документацию при смене управления или отказались подписывать акт приёма-передачи:

— штраф для физлиц — 50 МРП;

— для юрлиц — 100 МРП.

Повторное нарушение — 100 и 200 МРП.

Важный нюанс

Теперь штрафы нельзя оплачивать за счёт денег жильцов. Руководители ОСИ, КСК и управляющие компании будут платить из своего кармана. Застройщики (заказчики строительства, реконструкции дома) не платят с накоплений, только со своего счёта.