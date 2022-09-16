Штрафы для водителей выросли — ДП Костанайской области

В июле этого года президент Казахстана одобрил поправки в кодекс об административных правонарушениях. Они касаются ужесточения ответственности за нарушение некоторых правил дорожного движения.

Два первых касаются атом обильных номеров.

«Так ужесточена ответственность за управление транспортным средством без государственных номерных знаков, совершенное повторно в течение года с наложения административного взыскания. Санкция влечет штраф в размере 20 МРП, или лишение права управления транспортным средством на 1 год», — говорит инспектор отдела административной практики УАП ДП Костанайской области Кайрат Кеншимбаев.

Напомним, месячный расчетный показатель в Казахстане сейчас равен 3 063 тенге. То есть, при штрафе в 20 МРП придется заплатить в казну более 60 тысяч. А арест теперь грозит и водителям, которые выехали на дорогу с заведомо поддельными номерами, или тем, кто пытается их как-либо спрятать. Ранее именно за это нарушение штрафовали на 20 МРП или лишали прав на год. Теперь предусмотрен административный арест до пяти суток и лишение управления транспортным средством сроком на один год.

«За невыполнение требования сотрудника органов внутренних дел об остановке транспортного средства, предусмотрена ответственность в размере 40 МРП, либо арест до трех суток. Те же действия, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, предусматривает лишение управления транспортным средством на срок один год, и арест до 5 суток», — отметил Кайрат Кеншимбаев.

Если требования полицейских не выполнит человек прав не имеющий, или лишенный их, то отправиться под арест он может на еще более долгий срок. Предусмотрена ответственность 60 МРП, либо административный арест до 15 суток.

Кстати, если вернуться к автомобильным номерам, то в Казахстане введен новый национальный стандарт, согласно которому номерные знаки автомобилей должны иметь специальные и дополнительные элементы, необходимые для защиты от фальсификации и подделок. К ним отнесено и нанесение уникальных DMC-кодов, по которым полицейские смогут проверять подлинность госномеров. Обещают, что их невозможно будет удалить с поверхности номерного знака химическими средствами или физическим воздействием, и они должны сохраняться в течение всего срока эксплуатации номерного знака. Уточняется, что введение стандарта не повлечет за собой изменения цен на изготовление продукции.

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