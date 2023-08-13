Штрафы, налог, подомовой обход: ответы на вопросы о чипировании животных в Казахстане

О сроках чипирования домашних животных и о том, за что и кто может оштрафовать владельцев незарегистрированных кошек и собак, рассказали в Министерстве экологии и природных ресурсов, передает Zakon.kz.

На вопрос, не приведут ли штрафы за незарегистрированных животных к тому, что владельцы просто выбросят своих питомцев на улицу, заместитель председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭПР Андрей Ким признал, что такой риск есть.

«Риск есть, и, к сожалению, спрогнозировать или минимизировать его мы не можем. Были акции по бесплатной постановке на учет, их проводили в Астане и Алматы для владельцев собак. Если местный исполнительный орган будет продолжать такую работу по организации таких акций, то мы это систематизируем без радикальных мер», — говорит Андрей Ким.

Еще один часто звучавший в социальных сетях вопрос – планируется ли в Казахстане в будущем введение налога на домашних питомцев? В МЭПР отметили, что пока это вопрос слишком отдаленной перспективы.

«Мы международный опыт изучали, в развитых странах для владельцев установлены строгие требования. Чтобы взять собаку из приюта или купить в кинологическом клубе, у него должны быть определенные финансовые возможности для содержания и навыки. То есть отношение к животному не просто, как к какой-то игрушке, а как к живому существу, за которое мы в ответе. В дальнейшем, возможно, мы к этому и придем, чтобы ввести какое-то налогообложение (для владельцев домашних животных), но сейчас этот вопрос не обсуждаем», — сказал Андрей Ким.

Он уточнил, что обязательному учету подлежат кошки и собаки, это требование вводится с 1 сентября 2023 года. Соответственно, владельцы кошек и собак должны провести регистрационные действия. Регистратором является ветеринарная организация – государственная и частная, которая зарегистрирована в системе учета местного исполнительного органа. Животному либо вживляют специальный чип под кожу в области холки, либо хозяин может приобрести специальный ошейник, в котором также будет информация о владельце собаки или кошки. Если животное не зарегистрировано, на хозяина по закону могут наложить штраф в размере 10 МРП, или 34 500 тенге.

При этом в Минэкологии заверили, что ходить по домам и проверять котиков на наличие чипа никто не будет.

«Никаких подворовых и подомовых обходов не запланировано, никто ходить не будет. Есть конституционное право людей – жилище неприкосновенно, соответственно, никто к вам домой приходить не будет. Но если ваша собака будет безнадзорно бегать, на нее пожалуется сосед, то, соответственно, при урегулировании ситуации возникнет вопрос, зарегистрирована собака или нет, и к владельцу будет применена мера ответственности», — отметил Андрей Ким.

Заместитель председателя Комитета напомнил, что закон, включающий норму о регистрации домашних животных, принят в 2022 году.

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