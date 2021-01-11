Штрафы, налоги, платежи. Как изменились соцвыплаты в 2021 году в Казахстане

С 1 января 2021 года в Казахстане вырос минимальный расчетный показатель, от которого зависит размер ряда пособий и иных социальных выплат, а также штрафов, налогов и других платежей. В этом году МРП стал выше на 139 тенге по сравнению с 2020-ом и составляет в общем 2 917 тенге.

С 1 января 2021 года в Казахстане изменилась величина месячного расчетного показателя (МРП), а вместе с ней и размер части пособий и различных выплат. Сейчас МРП равен 2 917 тенге. А вот в прошлом году он менялся дважды с 1 января 2020 года МРП составлял 2 651 тенге, с 1 апреля — 2 778 тенге. Сейчас же этот показатель вырос на 5 процентов или же на 139 тенге.

«МРП -это величина, которая влияет на социальные выплаты, они предусмотрены в МСРП. Конечно, увеличиваются пенсии и пособия по инвалидности, по утери кормильца. То, что оплачивается из МРП, то, что касается выплат из средств бюджета по решению местных властей. Это допустим, соцпомощь на бытовые нужны, на участникам ВОВ и то к праздничным датам, на оперативное лечение определенным группам»,- говорит заместитель руководителя управления координации занятости и соцпрограмм Костанайской области Алия Мекебаева.

В рамках госпрограммы продуктивной занятости предусмотрены выплаты на проживание и проезд. Люди, обучающиеся по ней могут рассчитывать на субсидии или же на материальную помощь для казахстанцев, которые переезжают с юга на север. Им положены 35 МРП на каждого члена семьи и оплата коммунальных услуг.

«В рамках продуктивной занятости выдаются микрокредиты. Он тоже зависят от МРП. От 2000 МРП до 8000 МРП, имеет значение. Если мы возьмем 2500 — это 6 млн, либо сейчас — 7 млн 292»,- сказала Алия Мекебаева.

Возмещает государство и оплату обучения для социально-незащищенных граждан и многодетных семей. К примеру, если раньше максимальная сумма была 1 млн 192 тысяч тенге, то в этом году она увеличилась до 1 млн 313 тысяч тенге. Так же напомним, что из-за увеличения минимального расчетного показателя выросли штрафы, налоги и другие платежи.

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