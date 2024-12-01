Сейчас в Казахстане МРП составляет 3692 тенге, но 1 января 2025 года показатель возрастет до 3932 тенге. Очевидно, что вырастут все платежи и штрафы, сообщает ru.sputnik.kz

Увеличатся штрафы за нарушения Правил дорожного движения

С 1 января 2025 года штраф за превышение скорости от 10 до 20 км/ч (в размере 5 МРП) составит 19,6 тыс. тенге (в настоящий момент 18,4 тыс. тенге). Столько же придется заплатить нарушение правил остановки и стоянки, непристёгнутый ремень или езду без шлема.

Штраф за проезд на красный свет (10 МРП) вырастет до 39,3 тыс. тенге (в настоящее время — 36,9 тыс. тенге). Столько же будут стоить превышение скорости от 20 до 40 км/ч, незаконная парковка на местах для инвалидов и непропускание пешеходов на зебре.

Штраф в размере 50 МРП за управление автомобилем лицом, лишённым прав, или оставление места ДТП увеличится с 184,6 тыс. до 196,6 тыс. тенге.

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