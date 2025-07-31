Министерством транспорта принимаются системные меры по переходу на цифровой формат контроля веса и габаритов грузовых автотранспортных средств. Это является важным шагом в обеспечении сохранности автодорожной инфраструктуры и эффективного регулирования транспортных потоков.

На сегодняшний день в стране зарегистрировано более 450 тысяч грузовых автомобилей, ежедневно осуществляющих перевозки по всей территории республики. Массовое движение тяжеловесного транспорта оказывает значительное влияние на состояние дорожного полотна, особенно при нарушении допустимых весовых параметров.

С целью предотвращения разрушения дорог и недопущения перегрузок планируется установить до конца 2025 года 220 автоматизированных станций измерения (АСИ). Эти станции будут функционировать в круглосуточном режиме, обеспечивая непрерывный контроль за весом и габаритами транспортных средств. Система позволяет в автоматическом режиме выявлять нарушения и оперативно направлять предписания нарушителям.

На сегодняшний день в стране уже установлено 59 АСИ, из них:

•30 – на республиканских автодорогах;

•29 – на дорогах местного значения.

Дополнительно в регионах ведутся работы по установке ещё 95 станций. С момента внедрения автоматизации, начиная с сентября прошлого года, было направлено 3284 предписания на уплату штрафов за нарушения весовых норм. Благодаря цифровым решениям количество предписаний возросло в 12 раз, что подтверждает эффективность нового подхода.

Министерство продолжит активную работу по усовершенствованию системы контроля за тяжеловесным автотранспортом, в том числе в сотрудничестве с местными исполнительными органами.

Переход на цифровые технологии в этой сфере способствует повышению безопасности, снижению нагрузки на дороги и обеспечению долгосрочной эксплуатации дорожной сети.

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