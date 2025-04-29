Для обеспечения правопорядка на дорогах костанайские полицейские уже несколько дней работают в усиленном режиме. На территории региона, как и по всей республике, продолжается проведение операции «Безопасная дорога». С начала спецмероприятия уже пресечено более 3 тысяч нарушений ПДД.

В том числе задержано 38 нетрезвых водителей, выявлено 12 фактов выезда на полосу встречного движения, также 14 фактов управления транспортом лицами ранее лишенными права управления. Привлечено к ответственности 120 водителей, которые управляли транспортом, не имея права управления, в том числе 29 при управлении мопедами.

Взялись полицейские и за самокатчиков. Их к ответственности привлечено 38. Большинство их нарушений связаны с перевозкой пассажиров, отсутствием права управления и соответствующей экипировки при езде по проезжей части. Многие из них пересекали дорогу, не спешившись при съезде с тротуаров.

«Привлечено к ответственности и восемь велосипедистов. Основные нарушения с их стороны, это езда без шлема, и неправильный переход проезжей части, то есть, находясь на велосипеде. Проводится работа с пешеходами. С начала ОПМ к ответственности привлечено 368 человек нарушивших правила дорожного движения», — сообщила старший инспектор МПС ДП Костанайской области Елена Магасумова.

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