За нарушения правил долевого участия в жилищном строительстве ответственность предусмотрена статьей 320 КоАП. После недавней жилищной реформы эта статья заметно расширилась, однако размер санкций долгое время оставался единым и сравнительно небольшим — 300 МРП для всех категорий нарушителей. О том, как изменились штрафы, сообщает Zakon.kz.

Ранее недобросовестные застройщики уплачивали универсальный штраф в размере 300 МРП за любые нарушения правил долевого участия в жилищном строительстве — в соответствии с частями 1 и 2 статьи 320 КоАП. Теперь же за отдельные нарушения сумма взысканий существенно увеличена и в ряде случаев может достигать 2 тысяч МРП.

Жилищная реформа и изменения в КоАП

Изменения стали продолжением жилищной реформы, проведенной в Казахстане в 2025 году. Тогда были приняты поправки в законодательство, в том числе в законы «О долевом участии в жилищном строительстве» и «О жилищных отношениях».

Параллельно были внесены изменения и в Кодекс об административных правонарушениях по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. В частности, статья 320 КоАП была дополнена новыми частями и отредактирована. Основной блок изменений вступил в силу 15 сентября 2025 года.

Почему ответственность для застройщиков усилили не сразу

Несмотря на масштаб реформы, ужесточение ответственности изначально коснулось в основном управляющих организаций. Аналогичные меры для застройщиков, хотя и анонсировались, в окончательную редакцию закона тогда не вошли.

Новые санкции для застройщиков вступили в силу позднее — 18 января 2026 года, после введения в действие закона РК № 232-VIII «О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях».

Новые составы нарушений в статье 320 КоАП

В статье 320 КоАП появились новые части — 2-1 и 2-2. Часть 2-1 предусматривает ответственность за привлечение денежных средств физических и юридических лиц без получения разрешения на привлечение денег дольщиков либо без гарантии Единого оператора жилищного строительства.

Часть 2-2 касается производства, распространения и (или) размещения рекламы строящихся многоквартирных жилых домов и жилых комплексов, направленной на незаконное привлечение средств дольщиков.

Сколько теперь заплатят за незаконное привлечение средств дольщиков

Если за большинство других нарушений в сфере долевого жилищного строительства штраф сохранился на уровне 300 МРП, то за незаконное привлечение средств дольщиков санкции стали значительно выше и зависят от категории бизнеса:

для малого бизнеса — 750 МРП;

для среднего предпринимательства — 1000 МРП;

для крупного бизнеса — 2000 МРП.

Отдельные штрафы за незаконную рекламу новостроек

За нарушения, связанные с рекламой строящихся жилых комплексов, также предусмотрена градация штрафов:

500 МРП — для малого бизнеса;

750 МРП — для среднего бизнеса;

1000 МРП — для крупного бизнеса.

Ответственность для физических лиц и блогеров

В случаях, когда незаконную рекламу строящихся жилых комплексов распространяют физические лица, в том числе блогеры, размер штрафа составляет 200 МРП.

Кто останется без света в Костанае - список ТОО «ЭПК-forfait» информирует жителей города Костаная о проведении плановых ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства....

Для чего в Костанае изымают земельные участки, ответили в акимате В Костанай продолжается работа по изъятию земельных участков для государственных нужд и пресечению нарушений земельного...

Прогноз погоды по Костанайской области 19 января на севере, востоке и юге области ожидаются снег и метель. На севере, востоке...