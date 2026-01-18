За нарушения правил долевого участия в жилищном строительстве ответственность предусмотрена статьей 320 КоАП. После недавней жилищной реформы эта статья заметно расширилась, однако размер санкций долгое время оставался единым и сравнительно небольшим — 300 МРП для всех категорий нарушителей. О том, как изменились штрафы, сообщает Zakon.kz.
Ранее недобросовестные застройщики уплачивали универсальный штраф в размере 300 МРП за любые нарушения правил долевого участия в жилищном строительстве — в соответствии с частями 1 и 2 статьи 320 КоАП. Теперь же за отдельные нарушения сумма взысканий существенно увеличена и в ряде случаев может достигать 2 тысяч МРП.
Жилищная реформа и изменения в КоАП
Изменения стали продолжением жилищной реформы, проведенной в Казахстане в 2025 году. Тогда были приняты поправки в законодательство, в том числе в законы «О долевом участии в жилищном строительстве» и «О жилищных отношениях».
Параллельно были внесены изменения и в Кодекс об административных правонарушениях по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. В частности, статья 320 КоАП была дополнена новыми частями и отредактирована. Основной блок изменений вступил в силу 15 сентября 2025 года.
Почему ответственность для застройщиков усилили не сразу
Несмотря на масштаб реформы, ужесточение ответственности изначально коснулось в основном управляющих организаций. Аналогичные меры для застройщиков, хотя и анонсировались, в окончательную редакцию закона тогда не вошли.
Новые санкции для застройщиков вступили в силу позднее — 18 января 2026 года, после введения в действие закона РК № 232-VIII «О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях».
Новые составы нарушений в статье 320 КоАП
В статье 320 КоАП появились новые части — 2-1 и 2-2. Часть 2-1 предусматривает ответственность за привлечение денежных средств физических и юридических лиц без получения разрешения на привлечение денег дольщиков либо без гарантии Единого оператора жилищного строительства.
Часть 2-2 касается производства, распространения и (или) размещения рекламы строящихся многоквартирных жилых домов и жилых комплексов, направленной на незаконное привлечение средств дольщиков.
Сколько теперь заплатят за незаконное привлечение средств дольщиков
Если за большинство других нарушений в сфере долевого жилищного строительства штраф сохранился на уровне 300 МРП, то за незаконное привлечение средств дольщиков санкции стали значительно выше и зависят от категории бизнеса:
-
для малого бизнеса — 750 МРП;
-
для среднего предпринимательства — 1000 МРП;
-
для крупного бизнеса — 2000 МРП.
Отдельные штрафы за незаконную рекламу новостроек
За нарушения, связанные с рекламой строящихся жилых комплексов, также предусмотрена градация штрафов:
-
500 МРП — для малого бизнеса;
-
750 МРП — для среднего бизнеса;
-
1000 МРП — для крупного бизнеса.
Ответственность для физических лиц и блогеров
В случаях, когда незаконную рекламу строящихся жилых комплексов распространяют физические лица, в том числе блогеры, размер штрафа составляет 200 МРП.
Для чего в Костанае изымают земельные участки, ответили в акимате
Прогноз погоды по Костанайской области
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.