Штрафы за непогашенные долги по налогам взиматься не будут — Минфин

В Министерстве финансов РК опровергли информацию, распространяемую в социальных сетях и мессенджерах о том, что в случае непогашения долгов за истекшие налоговые периоды до 1 октября, помимо пени будут начисляться штрафы в размере 8 МРП (около 20 000 тенге), передает zakon.kz.

Министерство финансов официально заявляет, что данное сообщение не соответствует действительности. Физические лица уплачивают в бюджет земельный налог и налог на имущество не позднее 1 октября года, следующего за отчетным налоговым периодом. Налог на транспорт не позднее 31 декабря налогового периода. При этом Налоговым кодексом штрафных санкций не установлено, за исключением начисления суммы пени на сумму недоимки за каждый день просрочки исполнения налогового обязательства, — сказал пресс-секретарь министерства финансов РК Алибек Абдилов.

Он напомнил, что до конца текущего действует налоговая амнистия для физических лиц, согласно правилам которой в случае уплаты физическим лицом основной суммы долга, пеня будет списана автоматически.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.