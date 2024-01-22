Фотография взята с сайта gz.mcfr.kz
Штрафы за неубранный снег начнут выписывать костанайцам уже с 24 января. Это касается частных домов, офисов и предприятий.
С начала зимы местная полицейская служба выписала более 100 представлений предприятиям города, которые не вывозят снег с прилегающих территорий.
До сегодняшнего дня были просто предупреждения, и давалось время на устранение нарушения.
Уже со среды, то есть с 24 января, полиция города начнет штрафовать таких нарушителей.
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