Штрафы за неубранный снег начнут выписывать костанайцам уже с 24 января. Это касается частных домов, офисов и предприятий.

С начала зимы местная полицейская служба выписала более 100 представлений предприятиям города, которые не вывозят снег с прилегающих территорий.

До сегодняшнего дня были просто предупреждения, и давалось время на устранение нарушения.

Уже со среды, то есть с 24 января, полиция города начнет штрафовать таких нарушителей.

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