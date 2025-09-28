Штрафы за отсутствие технического осмотра на новые автоприцепы незаконны, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Казахстана, передает КазТАГ.

«В ходе мониторинга установлено неправомерное привлечение водителя к ответственности за отсутствие технического осмотра у нового прицепа. Незамедлительно проведена проверка, по результатам которой права водителя восстановлены. Вместе с тем напоминаем: ответственность за отсутствие обязательной страховки и прохождения техосмотра предусмотрена законодательством. В случаях, когда требования закона не выполняются, граждане привлекаются к ответственности», — прокомментировали редакции КазТАГ в пятницу случай, произошедший с автовладелицей в Восточно-Казахстанской области, которую оштрафовали за отсутствие техосмотра на новый прицеп и за отсутствие на него страховки.

В ведомстве дали разъяснение:

— согласно приказу министерства по инвестициям и развитию РК от 26 марта 2015 года № 329, прицепы к транспортным средствам категорий O1–O4, возраст которых не превышает одного года, не подлежат обязательному техническому осмотру (норма действует с 5 апреля 2025 года);

— в соответствии со статьей 5 закона РК «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств» страхованию подлежит ответственность владельцев всех транспортных средств, включая прицепы (полуприцепы), зарегистрированные в органах внутренних дел. Страховой полис оформляется на каждую единицу эксплуатируемого транспорта.

«Министерство внутренних дел Республики Казахстан осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с принципами законности, прозрачности и открытости. Права граждан всегда находятся под защитой государства. (…) МВД остается открытым для диалога с обществом и готово оперативно реагировать на каждое обращение. Закон и порядок – это основа доверия к полиции и гарантия безопасности каждого гражданина», — подчеркнули в ведомстве.

Костанайцев предупредила служба 112 На западе, севере Костанайской области 29 сентября ожидаются осадки (дождь с переходом в снег), гололед....

«Письмо учителю» - Тапаева Айгерим Канатовна Дорогая Тапаева Айгерим Канатовна, я хочу поздравить Вас с Днём учителя и пожелать Вам здоровья...

Как правильно начинать понедельник Понедельник у многих вызывает тоску и тревожность. Ученые даже выяснили, что именно в этот день...