Россиянам запретят размещать рекламу в нежелательных иностранных информационных ресурсах ― Instagram и Facebook (соцсети принадлежат компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ), а также Twitter, а за нарушение этого требования оштрафуют, сообщают Известия.

Об этом «Известиям» рассказали в руководстве комитета по безопасности Госдумы. Первое чтение прошло еще июле 2024 года, однако с тех пор он не рассматривался.

«Предложенные законопроектом меры станут логичным продолжением уже принятых нами инициатив. Сегодня создалась ситуация, когда, несмотря на запрет деятельности ряда нежелательных или запрещенных в России иностранных организаций, в том числе соцсетей, на них продолжает размещаться реклама», — пояснил «Известиям» зампред комитета по безопасности Анатолий Выборный.

По его словам, по сообщениям СМИ, ее стоимость даже выросла, как и заработок публикующих ее блогеров.

Вместе с ними на рекламе зарабатывают и владельцы недружественных России соцсетей, которые разжигают <…> враждебность в отношении нашей страны и ее граждан <…>. Мы должны это пресечь», — сообщил депутат.

По его словам, комитет рекомендовал принять законопроект в окончательном чтении на следующей неделе.

Документом вводится ответственность для рекламораспространителей. В частности, вносится поправка в статью 38 («Ответственность за нарушение законодательства РФ о рекламе») закона «О рекламе», к которой добавляется норма о недопустимости рекламы на запрещенных информационных ресурсах.

Исходя из норм КоАП, вводящих ответственность за ее невыполнение, физическим лицам теперь за размещение такой рекламы будет грозить штраф до 2,5 тыс. рублей; должностным лицам до 20 тыс. рублей; юрлицам до 500 тыс. рублей.

При этом представители ассоциации блогеров заявили об опасениях, что рынок не успеет адаптироваться к новым реалиям: важно привести в порядок свои контракты с рекламодателями.

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