Штрафы за среднюю скорость: МВД об обсуждении вопроса

Министерство внутренних дел Казахстана планирует вернуться к обсуждению введения наказания за превышение средней скорости на загородных трассах. Об этом сообщил заместитель главы МВД Игорь Лепеха, передает Tengrinews.kz.

По словам Игоря Лепехи, в городах у полицейских все достаточно хорошо отрегулировано — есть видеокамеры и другие цифровые решения, но существует проблема с загородными трассами.

«Представьте, там у нас расстояния по 300-500 километров между населенными пунктами, нет даже электричества порой. Понятно, что скоростемер не подключишь. В России был такой опыт — средняя скорость движения, но у них были вопросы, потому что они их использовали в населенных пунктах. Мы предложили использовать среднюю скорость движения на прямых участках на загородных трассах», — отметил Игорь Лепеха на брифинге СЦК.

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По его словам, введение нормы все еще находится на стадии обсуждения в Парламенте.

«Условно говоря, у нас стоит арка на выезде из Астаны в сторону Караганды. Вторая арка стоит на въезде в Темиртау. Мы знаем, что разрешенная скорость — 140 километров в час. Высчитали, посмотрели, от одной арки к другой должны приехать, условно, в течение 1,5 часа. Если вы приехали за час, то понятно, что вы нарушили скорость», — пояснил Лепеха.

Как отметил Лепеха, некоторые депутаты поддержали введение нормы о средней скорости. В МВД ожидают, что такое решение повлияет на аварийность на загородных дорогах.

«Мы будем работать с депутатами, чтобы эту норму еще раз рассмотреть. Но на законодательном уровне ее еще нет», — заключил он.

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