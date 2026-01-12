В ноябре 2025 года деятельность Агентства по регулированию и развитию финансового рынка была сосредоточена на защите прав потребителей финансовых услуг. Основное внимание уделялось обращениям, связанным с мошенническими действиями, реструктуризацией потребительских кредитов и снижением долговой нагрузки, сообщает BAQ.kz.

Более 11 тысяч обращений за месяц

По данным Агентство по регулированию и развитию финансового рынка, за ноябрь рассмотрено 11 472 обращения физических и юридических лиц по вопросам деятельности финансовых организаций и коллекторских агентств. По сравнению с октябрем число обращений сократилось на 8,9%, однако характер жалоб остается системным.

Больше всего жалоб — на банки и МФО

Почти половина всех обращений пришлась на банковский сектор — 47,1%. Существенная доля жалоб также зафиксирована в отношении микрофинансовых организаций — 42,1%.

На коллекторские агентства пришлось 8,5% обращений, на страховые компании — 2,1%, на иные организации — 0,2%.

Штрафы и предписания

По итогам рассмотрения обращений агентство применило меры надзорного реагирования. В ноябре вынесено 11 рекомендательных мер, одно письменное предписание, а также наложено 9 административных штрафов на общую сумму 5 млн тенге.

Нарушения касались несвоевременного обновления кредитных историй, неправомерных операций по счетам, задержек страховых выплат и нарушений порядка взыскания задолженности.

Кому чаще всего выносили меры

Наибольшее количество мер воздействия было применено к банкам второго уровня и коллекторским агентствам. Банки и микрофинансовые организации привлекались к административной ответственности, коллекторские агентства получили максимальное число штрафов и одно письменное предписание. В отношении страховых компаний применялись рекомендательные меры.

Рефинансирование ипотеки продолжается

Параллельно агентство продолжает реализацию программы рефинансирования ипотечных займов, направленной на сохранение единственного жилья и снижение долговой нагрузки населения. По состоянию на 1 декабря 2025 года банки рефинансировали ипотечные займы, выданные в 2004–2009 годах, на сумму 210,8 млрд тенге, охватив 33,1 тыс. заемщиков.

Поддержка валютных и социально уязвимых заемщиков

Также продолжается работа по конвертации и рефинансированию валютной ипотеки, выданной до 2016 года. Банками обработано 16 тыс. займов на сумму 114,3 млрд тенге.

Дополнительно финансовую поддержку получили 10,6 тыс. социально уязвимых заемщиков, чьи ипотечные кредиты ранее были рефинансированы, на общую сумму 99,9 млрд тенге.

"Знать, здоров ли водитель": костанайцы поддержали жесткий медконтроль за рулем В Казахстане налажен автоматический обмен данными между системами МВД и Министерства здравоохранения по гражданам, состоящим...

Запрет нарушил повторно: жителя Лисаковска арестовали за покупку алкоголя Лисаковский городской суд рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении гражданина К., освобожденного из мест...