Штырь в голове. Ребёнок получил травму на футбольном поле

Полиция возбудила уголовное дело по факту получения несовершеннолетним травмы головы на футбольной площадке, передает Tengrinews.kz.

Инцидент произошел 17 августа на одной из футбольных площадок Щучинска. Около 17.00 часов в местный отдел полиции поступило сообщение, что 9-летний мальчик получил колото-резаное ранение параорбитальной области, напоровшись на стальной прут, торчащий из ограждения.

Правоохранители возбудили досудебное расследование по статье 278, части 1 Уголовного кодекса («Недоброкачественное строительство»).

«В рамках расследования установлен застройщик данной детской площадки, также известно, что объект состоит на балансе ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Бурабайского района». В настоящее время назначены ряд судебных экспертиз, расследование продолжается», — сообщили в полиции.

Прут проткнул голову ребенку. Мальчика спасли врачи областной детской больницы.

По данным управления здравоохранения Акмолинской области, после извлечения штыря глаз и мозг мальчика остались целыми, крупные сосуды не повреждены.