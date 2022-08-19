Штырь в голове. Ребёнок получил травму на футбольном поле

Фото:instagram.com/aqmola_zdrav, polisia.kz
Полиция возбудила уголовное дело по факту получения несовершеннолетним травмы головы на футбольной площадке, передает Tengrinews.kz.
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Инцидент произошел 17 августа на одной из футбольных площадок Щучинска. Около 17.00 часов в местный отдел полиции поступило сообщение, что 9-летний мальчик получил колото-резаное ранение параорбитальной области, напоровшись на стальной прут, торчащий из ограждения.
Правоохранители возбудили досудебное расследование по статье 278, части 1 Уголовного кодекса («Недоброкачественное строительство»).
«В рамках расследования установлен застройщик данной детской площадки, также известно, что объект состоит на балансе ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Бурабайского района». В настоящее время назначены ряд судебных экспертиз, расследование продолжается», — сообщили в полиции.
Прут проткнул голову ребенку. Мальчика спасли врачи областной детской больницы.
По данным управления здравоохранения Акмолинской области, после извлечения штыря глаз и мозг мальчика остались целыми, крупные сосуды не повреждены.
«Профессионально сработала команда в составе челюстно-лицевого хирурга Д. Федорова, лор-врача Г. Жунусовой и нейрохирурга Н. Искакова.
Мальчишка словно в рубашке родился! Сейчас он находится в палате пробуждения», — отметили в управлении.
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