Шумовые полосы появились на автодорогах в Костанайской области

На территории региона с 13 июля по 12 августа 2021 года проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога». В рамках ОПМ сотрудниками дорожно-технической инспекции Департамента полиции Костанайской области организован ряд мероприятий, направленный на недопущение ДТП, передает alau.kz cо ссылкой на пресс-службу ДП.

Совместно с Костанайским филиалом АО НК «КазАвтоЖол» и подрядной организации КОФ ТОО «Казахавтодор» проводятся обследования на аварийно-опасных участках автодорог республиканского значения пролегающей по территории Костанайской области.

Также в целях стабилизации аварийности и дальнейшего улучшения дорожной безопасности на автодорогах республиканского значения на аварийно-опасных участках, опасных поворотах, перед нерегулируемыми пешеходными переходами нанесены шумовые полосы.

Это автодороги республиканского значения:

Р-36 «Костанай-Ауликоль-Сурган» (участок от п.Лаврентьевка до Карасуского района)

М-36 «гр.РФ (на Екатеринбург)-Алматы» (участок от Алтынсаринского района по направлению Сарыколя)

А-23 «Костанай-Житикара-Мюктыколь-гр. РФ» (по направлению г.Житикары).

Шумовые полосы используются для снижения аварийности на автомобильных дорогах. Во время проезда по ним автомобиль издает специфический шум и вибрацию, которые привлекают внимание водителей и призывают снизить скорость.

Ранее, в рамках ОПМ установлено 8 билбордов на тему пропаганды безопасного дорожного движения вдоль автодорог республиканского значения области.

Работа в данном направлении будет продолжена.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.