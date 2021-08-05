Шумовые полосы появились на автодорогах в Костанайской области

На территории региона с 13 июля по 12 августа 2021 года проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога». В рамках ОПМ сотрудниками дорожно-технической инспекции Департамента полиции Костанайской области организован ряд мероприятий, направленный на недопущение ДТП, передает alau.kz cо ссылкой на пресс-службу ДП.
Совместно с Костанайским филиалом АО НК «КазАвтоЖол» и подрядной организации КОФ ТОО «Казахавтодор» проводятся обследования на аварийно-опасных участках автодорог республиканского значения пролегающей по территории Костанайской области.
Также в целях стабилизации аварийности и дальнейшего улучшения дорожной безопасности на автодорогах республиканского значения на аварийно-опасных участках, опасных поворотах, перед нерегулируемыми пешеходными переходами нанесены шумовые полосы.
Это автодороги республиканского значения:
- Р-36 «Костанай-Ауликоль-Сурган» (участок от п.Лаврентьевка до Карасуского района)
- М-36 «гр.РФ (на Екатеринбург)-Алматы» (участок от Алтынсаринского района по направлению Сарыколя)
- А-23 «Костанай-Житикара-Мюктыколь-гр. РФ» (по направлению г.Житикары).
Шумовые полосы используются для снижения аварийности на автомобильных дорогах. Во время проезда по ним автомобиль издает специфический шум и вибрацию, которые привлекают внимание водителей и призывают снизить скорость.
Ранее, в рамках ОПМ установлено 8 билбордов на тему пропаганды безопасного дорожного движения вдоль автодорог республиканского значения области.
Работа в данном направлении будет продолжена.
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