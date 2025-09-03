Сейчас улица Л. Беды, в границах между проспектом Абая и улицей Алтынсарина перекрыта и не доступна для движения транспорта. Все потому, что в этом месте 29 августа на водопроводных сетях произошла авария. Изначально повреждение было устранено.

Однако выяснилось, что магистральный трубопровод, проходящий на этом участке дороги, уже износился.

«На данном участке произошла аварийная ситуация. Труба пришла в негодность. Износ. Было принято решение о замене участка протяженностью около трехсот метров на полиэтиленовую трубу диаметром 315», — говорит начальник участка по ремонту и обслуживанию сетей водопровода ГКП «Костанай-Су» Даурен Кункенов.

Сейчас на участке задействованы 7 единиц спецтехники — это камазы, экскаваторы, автокраны и аварийные фургоны. Сегодня воду отключат в 12-ти домах частного сектора в этом районе. По словам Даурена Кункенова, до окончания ремонтных работ воду им будут подвозить три раза в день: утром, в обед и вечером. Кроме того, также отключат многоэтажку №32 по улице Алтынсарина и инфекционное отделение областной детской больницы. Однако, в течении суток их переподключат к временному водоснабжению.

«Работы идут подготовительные, коммуникации, «шуршат» ребята, подготавливают, приемки для установки вот ГНБ — это у нас горизонтальное наклонное бурение, установка. Работы ориентировочно на 7 суток, 7 дней», — сказал Даурен Кункенов.

Даурен Кункенов также рассказал, что общий износ сетей холодного водоснабжения в Костанае на сегодня составляет 76%. А, с начала года произошло примерно 10-12 аварий.

