Сибирский антициклон рядом. О погоде на ближайшие три дня сообщили синоптики

В ближайшие дни циклон из районов Восточной Европы, будет медленно теснить сибирский антициклон.

Циклон вначале заденет западную часть республики, где начнутся снегопады, усиление ветра с метелью.

А вот на севере, востоке, юге и в центре страны ждет спокойное окончание недели, где ожидается преимущественно погода без осадков. На юго-востоке республики, с теплыми воздушными массами из районов Ирана, прогнозируется неустойчивая погода: выпадение снега, временами сильного снега и усиление ветра с низовой метелью.

Температура воздуха ночью на западе страны понизится до 7-15 мороза, на северо-западе, севере и в центре ослабление до 15-23 мороза, на юге повышение до 5-13 мороза, на востоке – понижение до 22-31 мороза, на юго-востоке до 13-22 градусов мороза.

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