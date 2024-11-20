Прогноз погоды по Казахстану на 21-23 ноября представили синоптики Казгидромета.

Очередной Северо-западный циклон смещается на территорию Казахстана и будет смещаться в восточном направлении.

Он принесет с собой осадки в виде дождя и снега. Временами пройдут сильные осадки. Ожидаются гололедные явления, в северной половине страны – прогнозируются ожидаются метели.

С 22 ноября западные, северо-западные и северные регионы республики окажутся в зоне обширного Сибирского антициклона, который принесет погоду без осадков.

По республике также ожидаются туманы и порывистый ветер.

Резких изменений в температурном фоне не прогнозируется.

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