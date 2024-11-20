Прогноз погоды по Казахстану на 21-23 ноября представили синоптики Казгидромета.
Очередной Северо-западный циклон смещается на территорию Казахстана и будет смещаться в восточном направлении.
Он принесет с собой осадки в виде дождя и снега. Временами пройдут сильные осадки. Ожидаются гололедные явления, в северной половине страны – прогнозируются ожидаются метели.
С 22 ноября западные, северо-западные и северные регионы республики окажутся в зоне обширного Сибирского антициклона, который принесет погоду без осадков.
По республике также ожидаются туманы и порывистый ветер.
Резких изменений в температурном фоне не прогнозируется.