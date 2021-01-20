Сигаретами без маркировки можно торговать до 1 октября 2021 года — Минфин РК

Директор департамента государственных услуг КГД МФ РК Бахытгуль Казакпаева напомнила, что сигареты без новых знаков могут находиться в обороте до 1 октября 2021 года, передает Today.kz.

«Именно с этой даты наступает ответственность в полном объеме для реализаторов немаркированной продукции. В Кодексе об административных правонарушениях предусмотрена статья 283, влекущая штраф от 200 до 500 МРП с конфискацией. В случае нанесения ущерба от этого оборота имеется статья в Уголовном кодексе», — сообщила Бахытгуль Казакпаева на брифинге в СЦК.

В Казахстане маркировка табачной продукции обязательна.

«В процессе участвуют производители, импортеры, дистрибьюторы и розница. Маркировка внедряется в 2 этапа: в первый этап мы вошли с 1 октября 2020 года — маркировка сигарет без фильтра и с фильтром, с 1 апреля 2021 года — маркировка сигар, сигарил, стикеров, жидкости для электронных сигар», — уточнила спикер.

Для реализации табачных изделий все реализаторы должны в первую очередь зарегистрироваться в системе посредством электронно-цифровой подписи. Система разработана Единым оператором маркировки товаров, которым является АО «Казахтелеком».

Далее необходимо обновить кассовое программное обеспечение и приобрести 2D сканер. Налогоплательщикам, у которых есть такие сканеры, достаточно их перепрограммировать. 2D сканер должен быть подключенным к онлайн контрольно-кассовой машине.

В соответствии с налоговым законодательством все предприниматели в сфере торговли с 2020 года обязаны использовать онлайн контрольно-кассовые машины.

Необходимо отметить, что вместо 2D сканера можно воспользоваться бесплатным мобильным приложением Naqty Sauda, которое доступно в Play Market для скачиваний на мобильные устройства.

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