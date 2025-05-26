Департамент государственных доходов по Мангистауской области информирует, что с 1 января 2021 года в Казахстане стартовала обязательная цифровая маркировка табачных изделий.

Это стало частью масштабной инициативы по внедрению системы прослеживаемости товаров, цель которой — борьба с контрафактом, упорядочивание товарооборота и повышение налоговой прозрачности.

Что такое маркировка?

Маркировка — это нанесение на упаковку уникального кода Data Matrix, который содержит полную информацию о товаре: производитель, страна происхождения, дата выпуска и другие параметры. Система позволяет отследить путь каждой упаковки табачной продукции от завода до конечного потребителя.

С введением маркировки государство:

— усиливает контроль за движением табачных изделий;

— снижает уровень контрафакта;

— повышает эффективность налоговых поступлений;

— обеспечивает защиту прав потребителей.

Как работает система?

Оператором системы маркировки в Казахстане является ТОО «Центр развития цифровой экономики (CRPT-KZ)». Производители и импортеры обязаны наносить уникальные коды на каждую пачку сигарет, а продавцы — передавать информацию о реализации через кассовые аппараты, интегрированные с системой ОФД (операторов фискальных данных).

Для потребителей маркировка — это способ проверить подлинность товара через мобильное приложение Naqty Sauda, отсканировав код на упаковке.

Ответственность за нарушения

Согласно административному кодексу, за продажу немаркированной продукции предусмотрены штрафы и изъятие товара. Для юридических лиц санкции могут достигать нескольких миллионов тенге

Маркировка табачной продукции — это важный шаг к формированию цивилизованного и прозрачного рынка в Казахстане. Она выгодна государству, бизнесу и конечным потребителям. Для дальнейшего успеха важна скоординированная работа всех участников: производителей, импортеров, розницы и государственных органов.

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