Департамент государственных доходов по Мангистауской области информирует, что с 1 января 2021 года в Казахстане стартовала обязательная цифровая маркировка табачных изделий.
Это стало частью масштабной инициативы по внедрению системы прослеживаемости товаров, цель которой — борьба с контрафактом, упорядочивание товарооборота и повышение налоговой прозрачности.
Что такое маркировка?
Маркировка — это нанесение на упаковку уникального кода Data Matrix, который содержит полную информацию о товаре: производитель, страна происхождения, дата выпуска и другие параметры. Система позволяет отследить путь каждой упаковки табачной продукции от завода до конечного потребителя.
С введением маркировки государство:
— усиливает контроль за движением табачных изделий;
— снижает уровень контрафакта;
— повышает эффективность налоговых поступлений;
— обеспечивает защиту прав потребителей.
Как работает система?
Оператором системы маркировки в Казахстане является ТОО «Центр развития цифровой экономики (CRPT-KZ)». Производители и импортеры обязаны наносить уникальные коды на каждую пачку сигарет, а продавцы — передавать информацию о реализации через кассовые аппараты, интегрированные с системой ОФД (операторов фискальных данных).
Для потребителей маркировка — это способ проверить подлинность товара через мобильное приложение Naqty Sauda, отсканировав код на упаковке.
Ответственность за нарушения
Согласно административному кодексу, за продажу немаркированной продукции предусмотрены штрафы и изъятие товара. Для юридических лиц санкции могут достигать нескольких миллионов тенге
Маркировка табачной продукции — это важный шаг к формированию цивилизованного и прозрачного рынка в Казахстане. Она выгодна государству, бизнесу и конечным потребителям. Для дальнейшего успеха важна скоординированная работа всех участников: производителей, импортеров, розницы и государственных органов.
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