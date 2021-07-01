Сигареты начали убирать с прилавков в Казахстане

Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
С 1 июля казахстанским продавцам запрещено открыто демонстрировать табачные изделия на прилавках. В Кодексе о здоровье народа и системе здравоохранения вступила в силу новая норма, передает Tengrinews.kz.
Согласно нововведению в Казахстане запрещается продажа табачных изделий, в том числе изделий с нагреваемым табаком, табака для кальяна, кальянной смеси, систем для нагрева табака, электронных систем потребления и жидкостей для них: (…) с выкладкой и открытой демонстрацией табачных изделий, в том числе изделий с нагреваемым табаком, табака для кальяна, кальянной смеси, систем для нагрева табака, электронных систем потребления и жидкостей для них.
Демонстрация покупателю в торговом объекте табачной продукции, в том числе изделий с нагреваемым табаком, табака для кальяна, кальянной смеси, систем для нагрева табака, электронных систем потребления и жидкостей для них, может осуществляться по его требованию после ознакомления с перечнем продаваемой табачной продукции, электронных систем потребления и жидкостей для них.
Отметим, что в Казахстане электронные сигареты, системы нагревания табака и кальяны приравнены к обычным сигаретам.
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