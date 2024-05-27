Сигареты подорожают с 1 июля в Казахстане

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В Казахстане с 1 июля планируют повысить цены на табачные изделия до 820 тенге. Соответствующий приказ главы Минфина появился на портале «Открытые НПА», сообщает informburo.kz
«Утвердить минимальные розничные цены на 20 сигарет с фильтром, без фильтра, папиросы, сигариллы и изделия с нагреваемым табаком в размере 820 тенге с 1 июля 2024 года по 31 декабря 2024 года включительно, 870 тенге – с 1 января 2025 года», – говорится в документе.
При этом с января этого года утверждённая минимальная цена составляла 770 тенге за 20 сигарет.
С 1 января увеличилась ставка акциза на табачные изделия на 12,8% по сравнению с прошлым годом. По данным Бюро нацтатистики, инфляция в стране в феврале составила 9,3%. Поэтому в НПП «Атамекен» предложили увеличить минимальные розничные цены на 20 сигарет.
Приказ вводится в действие с 1 июля.