В Казахстане установлены обновлённые минимальные розничные цены на табачную продукцию, включая сигареты, папиросы и изделия с нагреваемым табаком, передает Informburo.kz.
Согласно приказу министра финансов, с 1 января 2026 года минимальная цена пачки из 20 сигарет составит 970 тенге. Новые требования распространяются на сигареты с фильтром и без фильтра, а также на сигариллы.
Одновременно новый Налоговый кодекс предусматривает поэтапное повышение акцизных ставок на табачные изделия. Размер акциза на 1000 сигарет будет увеличиваться по следующему графику:
- с 2026 года — 18 051 тенге;
- с 2027 года — 21 163 тенге;
- с 2028 года — 21 880 тенге;
- с 2029 года — 23 279 тенге;
- с 2030 года и далее — 25 607 тенге.
Для трубочного и кальянного табака в 2026 году ставка акциза составит 15 863 тенге за килограмм, а к 2030 году она вырастет до 22 791 тенге .
Акциз на изделия с нагреваемым табаком в 2026 году установлен на уровне 11 230 тенге за 1000 штук, с последующим увеличением до 12 803 тенге к 2030 году.
Как отмечается, меры направлены на поэтапное ужесточение налоговой политики в отношении табачной продукции.
