В приказ министра финансов РК от 22 февраля 2022 года «Об установлении минимальных розничных цен на сигареты с фильтром, без фильтра, папиросы, сигариллы и изделия с нагреваемым табаком» внесены изменения, передает zakon.uchet.kz.

Утвердить минимальные розничные цены на 20 сигарет с фильтром, без фильтра, папиросы, сигариллы и изделия с нагреваемым табаком в размере 870 тенге с 1 января 2025 года.

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